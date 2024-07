Ousman Krubally, d’un trophée européen au Boulazac Basket Dordogne

Du haut de ses 36 ans, Ousman Krubally (2,02 m) a évolué à des hauteurs inédites pour sa carrière la saison dernière, lors de son 14e tour de piste dans le monde pro. Il a ainsi successivement remporté la FIBA Europe Cup et terminé à la 3e place du championnat allemand avec Chemnitz, s’inclinant au bout du suspense en demi-finale contre l’ALBA Berlin (2-3).

Mais loin des trophées continentaux et des duels contre des pensionnaires d’EuroLeague, l’Américano-Gambien évoluera à la rentrée en… Pro B. L’intérieur vétéran a donné son accord à Boulazac, récent finaliste des playoffs. « C’est une opportunité que nous devions tenter de saisir », a expliqué le coach Alexandre Ménard. « Le challenge proposé, les conditions de travail ainsi que l’énergie dégagée par le Palio sont autant d’arguments qui ont fini de le convaincre. Nul doute que sa combativité de tous les instants, son expérience ainsi que la culture de la gagne sauront ravir les supporters du BBD tout en nous aidant à aborder au mieux une saison 2024/2025 des plus excitantes. »

Ancien joueur du Portel

Particulièrement expérimenté, Ousman Krubally tentera donc de profiter de sa saison dans le Périgord pour se créer une meilleure image de la LNB. Sa seule saison en France n’a vraiment pas été très reluisante, avec un crochet par Le Portel en 2019/20, où seul le Covid avait sauvé l’ESSM, seule dernière du championnat, de la relégation. L’ancien étudiant de Georgia State, qui avait tourné à 9,2 points à 56% et 6,5 rebonds, avait déjà côtoyé Cyrille Eliezer-Vanerot, qu’il retrouvera au BBD.

Défenseur de haut niveau, capable de tenir des duels face à presque tous les postes, Ousman Krubally a apporté toute son expérience aux Niners, sans forcément produire de très grosses statistiques (7,5 points à 60% et 4,1 rebonds en 37 matchs). Avant de reproduire la même chose à Boulazac, histoire d’étendre un CV déjà bien étoffé aux quatre coins du continent (MVP du championnat slovène et de deuxième division italienne, doublé au Kazakhstan, All-Star du championnat chypriote, meilleur rebondeur du championnat grec et de la FIBA Europe Cup) ?