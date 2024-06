Cyrille Eliezer-Vanerot, première recrue de Boulazac

Finaliste sortant des derniers playoffs de Pro B, Boulazac compte bien repartir à l’assaut de l’élite avec une première signature dans cette intersaison : Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 27 ans). Le club du Périgord a officialisé ce mardi 18 juin la signature de l’ailier-fort pour la saison 2024-2025.

En provenance de Saint-Chamond, Cyrille Eliezer-Vanerot a livré un exercice dans des standards (6,2 points et 4,8 rebonds en qu’il avait déjà pu afficher avec l’Alliance Sport Alsace entre 2021 et 2023 pour Saint-Chamond cette saison. Cependant, il a connu des difficultés avec son adresse au tir, ne terminant la saison qu’à 39% de réussite au tir global, 28% à 3-points. Ailier-fort, le Francilien a également la polyvalence de glisser sur le poste 3, avec sa capacité à s’écarter du cercle.

Après trois départs déjà officialisés (Pansa, Deng et Billong), Boulazac doit donc reconstruire une partie de son effectif. L’objectif est clair : se redonner la possibilité de jouer la montée dès la saison prochaine. Ce ne sera pas chose facile étant donné la descente d’une Chorale de Roanne solide et d’une ADA Blois renforcée pour la Pro B, ainsi que des écuries comme Antibes qui se renforce bien. La prolongation de contrat d’Hugo Robineau actée, le BBD entre également dans la danse de l’intersaison 2024 avec l’arrivée de Cyrille Eliezer-Vanerot.

La réaction de l’entraîneur du BBD Alexandre Ménard sur le site officiel du club :

« En provenance de Saint Chamond mais aussi passé par la Betclic Elite en sortie d’INSEP, Cyrille est un joueur qui arrive à maturité et connaît bien la division. Très athlétique et capable d’étirer les défenses grâce à son tir, il possède aussi une belle vision du jeu sur le poste-clé de « 4 stretch ». Le fait qu’il puisse également jouer sur le poste 3 le rend d’autant plus intéressant pour un BBD 2024-2025 ambitieux. »