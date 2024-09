La Pro B redémarre fort : Kentan Facey sauveur monumental de Caen, Roanne envoie un premier message

Alors que l’on se demande bien si la cuvée 2024-2025 de la Pro B est l’une des plus fortes de l’histoire, si ce n’est la, le levé de rideau de cette saison est déjà marquant. À plus d’un titre. Mais de toute sa hauteur, l’intérieur de Caen Kentan Facey surplombe le reste des matchs de ce vendredi 13 septembre à lui seul, avec son incroyable match face à son ancienne équipe.

Déjà l’apprentissage pour Hyères-Toulon et Chartres

C’est plus qu’un syndrome de l’ancien joueur qui a frappé Poitiers au palais des sports de Caen. Le PB86 a notamment vu Kentan Facey, présent dans la Vienne la saison dernière, arracher une prolongation en toute fin de temps réglementaire (84-84), avant d’ajouter 6 des 11 points caennais en prolongation (95-91).

Mais ce caractère décisif vient « seulement » mettre la cerise sur un énorme gâteau, celui du match monstrueux du Jamaïcain, auteur de 39 points à 14/20 aux tirs et 14 rebonds (dont 7 offensifs) pour 47 d’évaluation en 32 minutes de jeu. Du sceau de Kentan Facey, Caen peut ainsi fêter son retour en Pro B par une victoire !

Un luxe dont ne peuvent pas se vanter les autres promus de cette saison, Hyères-Toulon et Chartres. Le champion de NM1 s’est logiquement incliné face à Rouen à la maison (63-85) pour le retour de Jean-Louis Borg en Pro B, 13 ans après sa dernière apparition dans la division avec Dijon. Le HTV a subi la loi de Normands dans la droite lignée de leur présaison, à savoir appliqués (11 pertes de balles, 13/34 à 3-points, 18/22 aux lancers-francs).

Invité de dernière minute en Pro B suite à plusieurs refus d’engagement, Chartres avait un déplacement plus que compliqué pour débuter, à Roanne. Et l’un des mastodontes de cette dense Pro B n’a pas fait volte-face à son statut de favori, corrigeant le CCBM (108-71) avec ses recrues estivales, à l’image des 19 points de Michael Oguine et Florian Léopold, ainsi que des 15 unités de Terrell Gomez. Pour un écart final douloureux de +37 à l’arrivée.

Premières réussies sur les bancs pour Kenny Grant et Mickaël Hay

Fos-sur-Mer et Évreux, deux rescapés de la dernière saison de Pro B, l’un de manière sportive et l’autre par la voie administrative, croisaient le fer d’emblée pour cette entame de saison. Emmenés par leurs joueurs estampillés Betclic ELITE, notamment Robert Turner III (21 points) et Mathieu Wojciechowski (19 points et 9 rebonds), les BYers ont pu l’emporter en Normandie (75-85) malgré les 25 points de Paul Rigot.

Du côté de Nantes, ce nouvel opus débute comme le dernier s’est terminé, dans la défaite. Après un mauvais départ, l’Hermine n’a jamais pu combler son retard sur Aix-Maurienne (74-87), porté par un collectif au rendez-vous pour la première officielle de Kenny Grant sur le banc de l’AMSB. Entre l’Élan Béarnais et Vichy, il y aurait forcément un technicien déçu pour ses débuts. Malgré des jeux de maillots qui n’ont pas facilité l’observation de la rencontre, entre le bleu turquoise de la JAV et le vert de l’EBPLO, Mickaël Hay a eu le sourire final au détriment de Dounia Issa, avec la victoire des Palois (75-71). Ces derniers ont réussi à conserver jusqu’au bout leur avantage construit dans le 2e quart-temps (25-13).

En parlant d’association qui ne vont pas ensemble, terminons en abordant la rencontre avec Gries-Souffelweyersheim – Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon. Dans une partie placée sous le signe de l’offensive, l’ASA est parvenue à remonter un handicap de plus de 10 points (99-94). Avec un Carl Ponsar au four et au moulin 15 points, 6 rebonds et 8 passes décisives), le club alsacien a réussi son entame de championnat à domicile face à la nouvelle entité du SCABB.