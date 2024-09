La plus forte Pro B de l’histoire ?

Vous voulez une statistique qui démontre à quel point cette saison de Pro B, qui démarre ce vendredi soir, s’annonce compétitive ? Sur les 20 équipes composant le paysage de l’antichambre, la moitié d’entre elles a transité par l’étage supérieur au cours de la dernière décennie. Soit 10 clubs récemment aperçus en Betclic ÉLITE ! De quoi conférer quelques migraines aux entraîneurs engagés en seconde division…

« C’est hyper dense », pose Lamine Kebe (Orléans). « Cela veut être encore plus âpre que l’an passé », pense Sylvain Delorme (Rouen), en accord avec Marc Namura (Évreux) qui prévoit « un marathon ». 38 matchs, avec, au bout, de moins en moins de places à pourvoir… Sur la ligne de départ, 20 équipes, soit deux de plus que la saison passée. Et désormais, seulement cinq places directement qualificatives pour les playoffs. Le premier sera champion et le seul assuré de monter en Betclic ÉLITE. Derrière, c’est beaucoup plus incertain… Cinq tickets pour les playoffs de la 2e à la 6e place, deux autres via les play-in (de la 7e à 10e), et l’ajout de l’avant-dernier de Betclic ÉLITE, avec ses six joueurs étrangers, pour compliquer la tâche en playoffs.

Dix équipes pour un trône ?

Surtout, quand on regarde les effectifs annoncés, on peut citer une dizaine d’équipes taillées pour être championne de France à la fin de la saison. Il y a les relégués de Betclic ÉLITE, évidemment, Roanne et Blois. Il y a les déçus de l’an dernier, Boulazac, Orléans, Antibes ou l’Élan Béarnais. Il y a Rouen, qui semble avoir bâti un véritable rouleau compresseur avec 13 joueurs. Il y a Fos-Provence, qui ne refera pas une deuxième saison d’affilée aussi catastrophique. Il y a les débuts de l’intrigant projet du SCABB, l’union entre Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon, boostée par le milliardaire David Despinasse. Il y aura forcément, aussi, des surprises dans les premières places : pourquoi pas l’Alliance Sport Alsace, le Poitiers Basket 86, voire Nantes, qui, avant une présaison catastrophique, était plutôt séduisant sur le papier ? Et comment écarter Vichy, dauphin du Stade Rochelais la saison dernière, malgré les départs de ses principales forces vives vers l’étage supérieur ?

En bas, la lutte pour le maintien participe aussi à la densité renforcée de la Pro B. Sur les trois promus de NM1, deux débarquent avec de vrais moyens financiers et une nouvelle salle (Caen et Chartres), tandis que le HTV pourra s’appuyer sur l’un des meilleurs coachs de LNB, Jean-Louis Borg. Miraculée, l’ALM Évreux semble avoir bâti une équipe plus cohérente que l’an dernier alors qu’Aix-Maurienne est le club qui incarne le mieux l’art de se sauver. De son côté, après trois saisons passées à se faire peur, Denain voudra faire mieux. Dans ce concert incroyablement concurrentiel, il n’y a bien que Châlons-Reims qui va à contre-courant. Le projet territorial Champagne Basket a vécu et le club marnais, en bisbille avec la mairie de Reims, doit faire face à une forte baisse financière, avec une masse salariale en chute de 20 à 30%.

« La Pro B est clairement montée d’un cran ! »

Souvent qualifiée de deuxième division la plus forte d’Europe, la Pro B s’est encore enrichie de quelques CV étincelants (Antoine Diot, Antoine Eïto, Jacques Alingue, Bastien Pinault, Illya Sydorov, un médaillé olympique avec Timothé Vergiat) et servira, comme d’habitude, de laboratoire pour quelques prospects en devenir (Milhan Charles, Talis Soulhac, Willan Marie-Anaïs, Ilane Fibleuil, Lucas Duféal, Elian Benitez). Il y a aussi beaucoup de belles histoires à suivre : le retour sur les parquets de l’international français Maxime Roos après 18 mois sans jouer, les vrais débuts de Kenny Grant dans le coaching, la suite des progrès de Jonathan Jeanne, etc. Bref, autant de bonnes raisons pour se passionner sur la Pro B. « On le dit chaque année, on l’avait encore dit la saison dernière, mais la Pro B monte clairement d’un cran », clame Thomas Andrieux, le nouvel entraîneur de la Chorale de Roanne. « Je pense que la Pro B n’a jamais été aussi forte. » Une jungle, tout simplement.