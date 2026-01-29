Recherche
Betclic ELITE

Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel

Betclic ÉLITE - Après le premier match pro, le premier contrat pro : le jeune Abdoul Ali Ba (18 ans) a obtenu une promotion à l'ESSM Le Portel !
00h00
Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel

Abdoul Ali Ba a débuté en Betclic ÉLITE samedi dernier contre Paris

Crédit photo : ESSM Le Portel

Il y en a, au moins, un pour qui les jours qui viennent de s’écouler au Portel resteront comme un bon souvenir… Moins d’une semaine après avoir été lancé dans le grand bain lors de la claque historique contre Paris (57-120), avec 3 minutes et 48 secondes de jeu, Abdoul Ali Ba (2,02 m, 18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec l’ESSM.

 

Une façon, à la fois, de respecter la règle des dix contrats pro affiliés au club (suite au départ de Tyshaun Crawford) et de récompenser les progrès du jeune intérieur, arrivé dans le Nord l’été dernier après un cursus au TOAC, où il évoluait à la fois en Pré-Nationale et en U18 l’an dernier.

LIRE AUSSI

Alternant entre les cadets et les Espoirs du Portel cette saison, il s’est déjà fait une place en U21, où il tourne à 13,1 points à 61%, 6,7 rebonds et 1,1 passe décisive.

PROFIL JOUEUR
Abdoul Ali BA
Poste(s): Pivot
Taille: 202 cm
Âge: 18 ans (10/01/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
13,1
#35
REB
6,7
#18
PD
1,1
#120

« Arrivé cette année au sein de notre centre de formation en provenance de Toulouse, Ali a su convaincre le staff par son éthique de travail et son potentiel », écrit le club stelliste.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
