Lancé lors du naufrage contre Paris, Abdoul Ali Ba passe pro avec Le Portel

Il y en a, au moins, un pour qui les jours qui viennent de s’écouler au Portel resteront comme un bon souvenir… Moins d’une semaine après avoir été lancé dans le grand bain lors de la claque historique contre Paris (57-120), avec 3 minutes et 48 secondes de jeu, Abdoul Ali Ba (2,02 m, 18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec l’ESSM.

Une façon, à la fois, de respecter la règle des dix contrats pro affiliés au club (suite au départ de Tyshaun Crawford) et de récompenser les progrès du jeune intérieur, arrivé dans le Nord l’été dernier après un cursus au TOAC, où il évoluait à la fois en Pré-Nationale et en U18 l’an dernier.

Alternant entre les cadets et les Espoirs du Portel cette saison, il s’est déjà fait une place en U21, où il tourne à 13,1 points à 61%, 6,7 rebonds et 1,1 passe décisive.

PROFIL JOUEUR Abdoul Ali BA Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 18 ans (10/01/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 13,1 #35 REB 6,7 #18 PD 1,1 #120

« Arrivé cette année au sein de notre centre de formation en provenance de Toulouse, Ali a su convaincre le staff par son éthique de travail et son potentiel », écrit le club stelliste.