Le Portel : Le grand ménage continue, Tyshaun Crawford s’en va

Lanterne rouge du championnat, Le Portel ne fait plus dans la demi-mesure. Après le séisme sur le banc de touche avec la mise à l’écart de son entraîneur Kenny Grant, c’est au tour de l’effectif de bouger : le pivot Tyshaun Crawford (2,15 m, 26 ans) quitte officiellement le navire nordiste.

Le divorce est consommé

L’aventure n’aura duré que quelques mois. Arrivé l’été dernier avec l’étiquette de « point d’ancrage » intérieur, le géant Américain et l’ESSM ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Il n’avait pas participé au naufrage du club face à Paris ce week-end. Sans Mathieu Boyer blessé, avec un Ivan Fevrier touché par les fautes, ni lui, la formation nordiste n’avait aucun pivot pour répondre au défi parisien.

Des statistiques trop timides pour le maintien

Pour sa première danse dans l’Hexagone, le colosse avec une envergure de 2,30 m passé par la Chine et la Géorgie n’a jamais vraiment trouvé son rythme de croisière. En 16 rencontres, l’ancien meilleur rebondeur de la première division géorgienne 2023/2024 affichait des moyennes honorables mais insuffisantes pour un joueur de son gabarit dans la lutte pour le maintien : 4,7 points et 4,1 rebonds pour une évaluation globale de 6,8 en 14 minutes de temps de jeu.

Opération commando : Le Portel en mode survie

Ce départ n’est pas un événement isolé. Actuellement dernier du classement, le club est en plein chantier. Avec l’arrivée récente d’un nouvel entraîneur, la direction Stelliste semble décidée à renouveler son arsenal pour provoquer le déclic tant attendu. Le départ de Crawford libère une place stratégique dans la raquette. Reste désormais à savoir quel profil le nouveau staff privilégiera pour venir prêter main-forte à une équipe qui joue sa survie chaque week-end.