Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal

Comme annoncé, Kenny Grant ne dirigera plus l’ESSM Le Portel. Au surlendemain d’une déroute historique face au Paris Basketball, le club nordiste a confirmé par communiqué la mise à l’écart de son entraîneur principal. Pour assurer la suite de la saison, Arnaud Ricoux a été nommé à la tête du groupe et prend immédiatement ses fonctions.

Un communiqué sans ambiguïté

L’ESSM Le Portel a officialisé la décision ce lundi. Dans son communiqué, le club précise :

« Kenny Grant est, à compter de ce jour, mis en retrait de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Les commandes de l’équipe sont confiées à Arnaud Ricoux, entraîneur de l’équipe lors de la montée en PRO B en 2007, qui prend dès à présent la direction du groupe pour les prochaines échéances. »

Une annonce qui intervient dans un contexte sportif extrêmement tendu, alors que le club vit une première partie de saison cauchemardesque en Betclic ELITE.

Un naufrage sportif en toile de fond

Cette officialisation fait suite à la lourde défaite concédée samedi face au Paris Basketball (57-120), un revers de 63 points qui restera comme le plus lourd de l’histoire dans l’élite. Au-delà du score, c’est l’absence de réaction collective qui a précipité la décision des dirigeants stellistes.

Après 17 journées, le bilan est implacable : aucune victoire officiellement comptabilisée, une série noire au Chaudron et un groupe en grande difficulté, aussi bien sur le plan mental que tactique.

Le pari Kenny Grant n’a pas tenu

Arrivé l’été dernier sur la Côte d’Opale, Kenny Grant devait incarner un nouveau cycle pour le club après l’ère Eric Girard. Mais entre un budget parmi les plus faibles de la division, des blessures à répétition et un recrutement qui n’a pas apporté les réponses attendues, la mission s’est révélée trop complexe. La spirale négative n’a jamais été enrayée, malgré le contexte économique défavorable dans lequel évoluait l’ESSM.

Arnaud Ricoux pour tenter l’électrochoc

Pour lui succéder, Le Portel a fait le choix d’Arnaud Ricoux, figure bien connue du club, déjà entraîneur lors de la montée en Pro B en 2007. Il hérite d’une situation sportive extrêmement délicate, avec pour objectif immédiat de redonner une dynamique et une identité à un groupe en perte totale de confiance.

La tâche s’annonce immense pour le nouveau coach, alors que l’ESSM est déjà largement décrochée dans la course au maintien et devra rapidement montrer des signes de révolte pour espérer encore croire à un scénario favorable.