Betclic ELITE

Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal

Betclic ELITE - Kenny Grant n’est plus l’entraîneur principal de l’ESSM Le Portel. Comme annoncé, le club stelliste a officialisé ce lundi la mise en retrait de son coach et la nomination d’Arnaud Ricoux pour prendre la direction de l’équipe professionnelle.
00h00
Officiel : Kenny Grant écarté au Portel, Arnaud Ricoux nommé entraîneur principal

Arnaud Ricoux succède à Kenny Grant à l’ESSM Le Portel

Crédit photo : ESSM Le Portel

Comme annoncé, Kenny Grant ne dirigera plus l’ESSM Le Portel. Au surlendemain d’une déroute historique face au Paris Basketball, le club nordiste a confirmé par communiqué la mise à l’écart de son entraîneur principal. Pour assurer la suite de la saison, Arnaud Ricoux a été nommé à la tête du groupe et prend immédiatement ses fonctions.

LIRE AUSSI

Un communiqué sans ambiguïté

L’ESSM Le Portel a officialisé la décision ce lundi. Dans son communiqué, le club précise :

« Kenny Grant est, à compter de ce jour, mis en retrait de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Les commandes de l’équipe sont confiées à Arnaud Ricoux, entraîneur de l’équipe lors de la montée en PRO B en 2007, qui prend dès à présent la direction du groupe pour les prochaines échéances. »

Une annonce qui intervient dans un contexte sportif extrêmement tendu, alors que le club vit une première partie de saison cauchemardesque en Betclic ELITE.

Un naufrage sportif en toile de fond

Cette officialisation fait suite à la lourde défaite concédée samedi face au Paris Basketball (57-120), un revers de 63 points qui restera comme le plus lourd de l’histoire dans l’élite. Au-delà du score, c’est l’absence de réaction collective qui a précipité la décision des dirigeants stellistes.

Après 17 journées, le bilan est implacable : aucune victoire officiellement comptabilisée, une série noire au Chaudron et un groupe en grande difficulté, aussi bien sur le plan mental que tactique.

Le pari Kenny Grant n’a pas tenu

Arrivé l’été dernier sur la Côte d’Opale, Kenny Grant devait incarner un nouveau cycle pour le club après l’ère Eric Girard. Mais entre un budget parmi les plus faibles de la division, des blessures à répétition et un recrutement qui n’a pas apporté les réponses attendues, la mission s’est révélée trop complexe. La spirale négative n’a jamais été enrayée, malgré le contexte économique défavorable dans lequel évoluait l’ESSM.

Arnaud Ricoux pour tenter l’électrochoc

Pour lui succéder, Le Portel a fait le choix d’Arnaud Ricoux, figure bien connue du club, déjà entraîneur lors de la montée en Pro B en 2007. Il hérite d’une situation sportive extrêmement délicate, avec pour objectif immédiat de redonner une dynamique et une identité à un groupe en perte totale de confiance.

La tâche s’annonce immense pour le nouveau coach, alors que l’ESSM est déjà largement décrochée dans la course au maintien et devra rapidement montrer des signes de révolte pour espérer encore croire à un scénario favorable.

Commentaires

lefree74
ça sentait le cadeau empoisonné cette promotion en Betclic pour grant, ça risque d'effacer sa belle saison avec amsb en proB.
Répondre
(0) J'aime
glidos
Personne ne l'a obligé à aller se griller en Betclic. Mis à part une année correcte en Pro.B, ce coach n'a rien prouvé. Salutations d'Aix-Maurienne, où tout le monde s'éclate lors d'un superbe saison. "Quand on pas ce qu'on aime, faut aimer ce qu'on a..."
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
