Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant

C’est la fin d’un calvaire qui semblait sans issue. Selon nos informations, Kenny Grant a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal de l’ESSM Le Portel. La déroute historique subie ce week-end face au Paris Basketball aura été le coup de grâce pour un coach qui n’aura jamais réussi à imposer sa patte sur la Côte d’Opale.

Le « Chaudron » en plein cauchemar

Le match de samedi soir restera comme l’un des points les plus tristes de l’histoire du club en Betclic ELITE. Face à un Paris Basketball impitoyable, les Stellistes ont encaissé une défaite humiliante de 63 points (57-120). Plus qu’un simple revers, c’est l’absence totale de réaction qui a scellé le sort du technicien américano-suédois.

Les chiffres de cette première partie de saison sont accablants :

Bilan comptable : 0 victoire, 16 défaites en 17 matchs.

Sanction administrative : L’unique succès acquis sur le terrain a été retiré sur tapis vert, laissant le club avec un compteur bloqué à zéro point.

Série à domicile : 8 matchs, 8 défaites au Chaudron, autrefois forteresse imprenable.

Kenny contre Goliath : Le poids des finances

S’il est à payer les frais de ces résultats, Kenny Grant a dû composer avec une réalité économique brutale. Bien malgré lui, le technicien disposait du plus petit budget du championnat, avec une masse salariale minuscule comparée aux cadors de la Betclic ÉLITE. Dans une ligue de plus en plus exigeante et athlétique, l’ESSM avançait avec des moyens dérisoires pour tenter d’exister. Ce fossé financier a rendu la mission de Grant presque impossible, transformant chaque week-end en un combat inégal où le moindre grain de sable (blessure, méforme d’un cadre) devenait une catastrophe insurmontable.

Un pari manqué

Arrivé l’été dernier après son passage réussi à Aix-Maurienne (quart de finaliste d’Élite 2), Kenny Grant devait insuffler un nouveau souffle au projet portelois. Malheureusement, la greffe n’a jamais pris. Entre budget minuscule, erreurs de casting dans le recrutement, blessures à répétition au sein de l’effectif et un système de jeu qui peinait à s’adapter aux exigences de l’élite, le coach n’ira pas au bout de son contrat.

Et maintenant ?

Dernier du classement et décroché dans la course au maintien, Le Portel doit désormais trouver un électrochoc. La direction du club devrait communiquer rapidement sur l’identité de son successeur, qui aura la lourde tâche de tenter l’impossible pour sauver une saison qui semble déjà promise à la relégation en ELITE 2.