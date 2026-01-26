Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant

Betclic ELITE - Après la déroute historique face à Paris (-63), l'entraîneur Kenny Grant est selon nos informations démis de ses fonctions à l'ESSM Le Portel, laissant un club lanterne rouge avec 0 victoire en 17 matchs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant

Dernier de Betclic ÉLITE, Le Portel se sépare de son entraîneur

Crédit photo : Théo Caron

C’est la fin d’un calvaire qui semblait sans issue. Selon nos informations, Kenny Grant a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal de l’ESSM Le Portel. La déroute historique subie ce week-end face au Paris Basketball aura été le coup de grâce pour un coach qui n’aura jamais réussi à imposer sa patte sur la Côte d’Opale.

LIRE AUSSI

Le « Chaudron » en plein cauchemar

Le match de samedi soir restera comme l’un des points les plus tristes de l’histoire du club en Betclic ELITE. Face à un Paris Basketball impitoyable, les Stellistes ont encaissé une défaite humiliante de 63 points (57-120). Plus qu’un simple revers, c’est l’absence totale de réaction qui a scellé le sort du technicien américano-suédois.

– Journée 17

Les chiffres de cette première partie de saison sont accablants :

  • Bilan comptable : 0 victoire, 16 défaites en 17 matchs.

  • Sanction administrative : L’unique succès acquis sur le terrain a été retiré sur tapis vert, laissant le club avec un compteur bloqué à zéro point.

  • Série à domicile : 8 matchs, 8 défaites au Chaudron, autrefois forteresse imprenable.

Kenny contre Goliath : Le poids des finances

S’il est à payer les frais de ces résultats, Kenny Grant a dû composer avec une réalité économique brutale. Bien malgré lui, le technicien disposait du plus petit budget du championnat, avec une masse salariale minuscule comparée aux cadors de la Betclic ÉLITE. Dans une ligue de plus en plus exigeante et athlétique, l’ESSM avançait avec des moyens dérisoires pour tenter d’exister. Ce fossé financier a rendu la mission de Grant presque impossible, transformant chaque week-end en un combat inégal où le moindre grain de sable (blessure, méforme d’un cadre) devenait une catastrophe insurmontable.

LIRE AUSSI

Un pari manqué

Arrivé l’été dernier après son passage réussi à Aix-Maurienne (quart de finaliste d’Élite 2), Kenny Grant devait insuffler un nouveau souffle au projet portelois. Malheureusement, la greffe n’a jamais pris. Entre budget minuscule, erreurs de casting dans le recrutement, blessures à répétition au sein de l’effectif et un système de jeu qui peinait à s’adapter aux exigences de l’élite, le coach n’ira pas au bout de son contrat.

LIRE AUSSI

Et maintenant ?

Dernier du classement et décroché dans la course au maintien, Le Portel doit désormais trouver un électrochoc. La direction du club devrait communiquer rapidement sur l’identité de son successeur, qui aura la lourde tâche de tenter l’impossible pour sauver une saison qui semble déjà promise à la relégation en ELITE 2.

LIRE AUSSI
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
maurienneaix
Comme quoi , un tiens vaut mieux que deux tu l auras .
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Après le naufrage face à Paris, Le Portel se sépare de Kenny Grant
C'est l'espoir de l'ESSM Kylian Mpete qui a terminé meilleur marqueur du Portel contre Paris
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Et si le salut passait par la « Méthode Cardiac Kids » ?
Merci à ceux qui nous font confiance et à ceux qui vont nous faire confiance
Betclic Élite
00h00Le récapitulatif de deux semaines de contenus premium
Vincent Poirier a effectué son retour à la compétition, ce dimanche 25 janvier
À l’étranger
00h00Vincent Poirier de retour, l’Anadolu Efes regagne enfin
Betclic ELITE
00h00Pierric Poupet et l’ASVEL domptent Le Mans, mais saluent un adversaire calibré pour le Top 4
Betclic ELITE
00h00Nancy : Une défaite amère à Bourg et un bilan médical inquiétant
À l’étranger
00h00Tyson Ward : Un triple-double royal pour sauver l’Olympiakos à Rhodes
Quatre des douze futurs entrants au Pôle France Amagou, Salmon, Soliman et Beye
Jeunes
00h00Le Pôle France dévoile la liste des 12 entrants pour 2026 : Les héritiers Soliman, Amagou, Salmon et Ekanga-Ehawa sont là
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
1 / 0
Livenews NBA
Le freshman de BYU a livré une performance exceptionnelle avec 43 points lors de la victoire 91-78 des Cougars face à Utah.
NBA
00h00AJ Dybantsa explose avec 43 points et vise le premier choix de la Draft NBA 2026
Norman Powell a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Suns chutent face au Heat sans Booker et Green
Kawhi Leonard a brillé avec 28 points, tandis que l'ancien Net James Harden a ajouté 22 points, 8 passes et 6 rebonds.
NBA
00h00Les Nets subissent une lourde défaite face aux Clippers, la 5ème de suite
Cette quatrième victoire consécutive des Canadiens illustre parfaitement leur montée en puissance récente.
NBA
00h00Les Raptors battent le Thunder 103-101 et signent une quatrième victoire consécutive
Zaccharie Risacher s'approche du retour à la compétition
NBA
00h00Zaccharie Risacher envoyé temporairement en G-League
Cade Cunningham a été au-dessus de la mêlée, terminant à 13/22 au tir dont 3/5 à 3-points en seulement 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Les Pistons écrasent Sacramento 139-116 avec un Cade Cunningham étincelant
Stephen Curry a été le fer de lance de cette victoire avec 26 points au compteur, accompagnés de 7 passes décisives et 4 interceptions.
NBA
00h00Stephen Curry mène les Warriors vers une victoire autoritaire contre Minnesota
Victor Wembanyama à terre : les Spurs se sont laissés surprendre par La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Les Pelicans créent la surprise face aux Spurs, Victor Wembanyama maladroit
NBA
00h00Malade, Nolan Traoré va manquer le duel entre Français face aux Clippers de Nicolas Batum
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
1 / 0