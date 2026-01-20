Recherche
Betclic ELITE

L’ESSM Le Portel s’exprime sur sa crise financière et sportive

Betclic ELITE - Période compliquée pour l’ESSM Le Portel, qui a pris la parole pour clarifier sa situation. Comité de transition, décisions sportives, finances et appel au soutien du Chaudron : le club veut rester uni.
00h00
Résumé
L’ESSM Le Portel s’exprime sur sa crise financière et sportive

L’ESSM Le Portel traverse une période délicate

Crédit photo : ESSM / Pledez

Face aux rumeurs et aux sanctions récentes, l’ESSM Le Portel a publié un communiqué officiel ce mardi. Le club nordiste confirme la mise en place d’une gouvernance de transition pour éponger ses dettes et annonce renoncer à son appel concernant le retrait de victoire infligé par la LNB.

Le Chaudron bouillonne, mais pas pour les raisons habituelles. Depuis plusieurs semaines, l’ESSM Le Portel navigue en eaux troubles. Entre difficultés financières et résultats sportifs en berne, le club stelliste a décidé de jouer la carte de la transparence auprès de ses partenaires et supporters.

Une gouvernance de crise pour « assainir » le club

Le mal semble profond. Le communiqué confirme que depuis la fin de saison dernière, l’ESSM traverse des « difficultés structurelles et financières ». Pour stopper l’hémorragie, un Comité Opérationnel de Transition a été instauré en septembre. Ce groupe de travail, qui réunit actionnaires et dirigeants, a pour mission de renouveler la gouvernance et, surtout, de garantir la survie du club.

L’objectif affiché est clair : assurer la continuité de l’ESSM au plus haut niveau, que ce soit en Betclic ÉLITE ou en ELITE 2 si descente en fin d’exercice 2025-2026.

Pas d’appel pour la victoire retirée

C’était l’un des points de crispation majeurs de ces derniers jours. Sanctionné d’un retrait de victoire par les instances de contrôle, Le Portel a finalement décidé de jeter l’éponge sur le terrain juridique.

« Les dirigeants et le comité ont décidé de ne pas donner suite à la procédure d’appel afin de se concentrer sur la poursuite de la saison », précise le club.

Cette décision fige la situation comptable du club au classement, rendant la mission maintien encore plus complexe.

Le mercato et la colère des abonnés

Sur le plan sportif, le club est diminué par les absences prolongées de Lahaou Konaté et Mathieu Boyer. La direction assure être « activement à la recherche de pigistes médicaux » pour renforcer un effectif à bout de souffle.

Enfin, pour tenter de remplir le Chaudron malgré la crise, le club a acté une baisse des tarifs en tribune haute. Une mesure qui a provoqué la colère de certains abonnés, se sentant lésés par rapport au prix payé en début de saison. Le club a promis de revenir vers eux prochainement pour apaiser les tensions.

À l’heure où l’unité est réclamée par les dirigeants, l’ESSM Le Portel joue gros sur les prochaines semaines, tant sur le parquet que dans les bureaux.

Le Portel
Le Portel
Suivre

supporterdusqbb
Le fusions sont de la poudre aux yeux et finissent souvent mal. Portélois, gardez votre identité et votre indépendance. Un exemple parmi tant d'autres : Regardez comment Orthez meurt petit à petit : devenu Pau-Orthez puis Pau-Lacq-Orthez. Les matchs à domicile se jouent à … Pau. Les fusions ne les ont pas maintenu au sommet, loin de là.
Répondre
(0) J'aime
chameaufou- Modifié
ouais mais je peux te donner un autre exemple. Gravelines Dunkerque. La base de la base ce club c'était Gravelines-Grand fort (une commune à cote de gravelines), or c'est sous l'appelation gravelines dunkerque que le club a "performé" par le passé. Une fusion qui a réussi. Faut voir aussi l'aire urbaine. Le portel et boulogne sur mer ne sont pas de grandes métropoles donc les sponsors, c'est un peu dommage qu'il faille choisir entre somb et essm pour sponsoriser un club. Puis pour l'agglo' vaut mieux qu'ils "rincent" qu'un seul club que deux. A coté de bcm il y a Loon-Plage mais pour l'instant une fusion n'aurait pas d'interet.
Répondre
(3) J'aime
jc87
Ce n'était pas une fusion, c'était un déménagement à Pau distant de quelques kilomètres. Orthez c'est 10 000 habitants, il était impensable de rester la-bas, tout le monde en était bien conscient. De plus c'était il y a 35 ans et le club a fait un paquet de saisons dans l'élite depuis.
Répondre
(3) J'aime
al_viin
C'est quand même étonnant qu'une fusion avec les clubs de Boulogne sur Mer et de Berck ne se soient jamais faite !
Répondre
(0) J'aime
chameaufou
conflits entre clubs et supporters de ce que je comprends. un peu idiot mais c'est comme ca. quand on voit que des clubs de niveau régional doivent fusionner mais que deux clubs pros s'y refusent...
Répondre
(0) J'aime
mimi59
Une fusion avec le SOMB, c'est la seule solution viable...maintenant avec des égos gros comme des éléphants de part et d'autres, pas évident, mais c'est le chemin pour exister tout simplement; et je ne parle même pas de niveau Elite 1 ou 2 !
Répondre
(0) J'aime
lolo59
Guerre de clocher.......
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Il y a de quoi faire une belle alliance avec Boulogne. C'est la meilleure solution. Deux villes proches, deux bons publics pour y avoir fait des déplacements. Un vivier de talent à exploiter.
Répondre
(1) J'aime
bbd24
Bon courage aux supporters du Portel. La descente semble actée ou quasiment dans ce message. Maintenant il faut penser à sauver la suite et avoir le budget pour l'Elite 2.
Répondre
(0) J'aime
