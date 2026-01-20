L’ESSM Le Portel s’exprime sur sa crise financière et sportive

Face aux rumeurs et aux sanctions récentes, l’ESSM Le Portel a publié un communiqué officiel ce mardi. Le club nordiste confirme la mise en place d’une gouvernance de transition pour éponger ses dettes et annonce renoncer à son appel concernant le retrait de victoire infligé par la LNB.

Le Chaudron bouillonne, mais pas pour les raisons habituelles. Depuis plusieurs semaines, l’ESSM Le Portel navigue en eaux troubles. Entre difficultés financières et résultats sportifs en berne, le club stelliste a décidé de jouer la carte de la transparence auprès de ses partenaires et supporters.

Une gouvernance de crise pour « assainir » le club

Le mal semble profond. Le communiqué confirme que depuis la fin de saison dernière, l’ESSM traverse des « difficultés structurelles et financières ». Pour stopper l’hémorragie, un Comité Opérationnel de Transition a été instauré en septembre. Ce groupe de travail, qui réunit actionnaires et dirigeants, a pour mission de renouveler la gouvernance et, surtout, de garantir la survie du club.

L’objectif affiché est clair : assurer la continuité de l’ESSM au plus haut niveau, que ce soit en Betclic ÉLITE ou en ELITE 2 si descente en fin d’exercice 2025-2026.

Pas d’appel pour la victoire retirée

C’était l’un des points de crispation majeurs de ces derniers jours. Sanctionné d’un retrait de victoire par les instances de contrôle, Le Portel a finalement décidé de jeter l’éponge sur le terrain juridique.

« Les dirigeants et le comité ont décidé de ne pas donner suite à la procédure d’appel afin de se concentrer sur la poursuite de la saison », précise le club.

Cette décision fige la situation comptable du club au classement, rendant la mission maintien encore plus complexe.

Le mercato et la colère des abonnés

Sur le plan sportif, le club est diminué par les absences prolongées de Lahaou Konaté et Mathieu Boyer. La direction assure être « activement à la recherche de pigistes médicaux » pour renforcer un effectif à bout de souffle.

Enfin, pour tenter de remplir le Chaudron malgré la crise, le club a acté une baisse des tarifs en tribune haute. Une mesure qui a provoqué la colère de certains abonnés, se sentant lésés par rapport au prix payé en début de saison. Le club a promis de revenir vers eux prochainement pour apaiser les tensions.

À l’heure où l’unité est réclamée par les dirigeants, l’ESSM Le Portel joue gros sur les prochaines semaines, tant sur le parquet que dans les bureaux.