Betclic Élite

Adam Atamna sans pitié avec ses origines : 28 d’évaluation face au Portel et +46 pour l’ASVEL

Avec 24 points et 28 d'évaluation, le jeune Adam Atamna (18 ans) a donné de l'intérêt à un match de Betclic ÉLITE à un sens unique entre l'ASVEL et Le Portel. Un joli clin d'œil puisque le prodige villeurbannais est originaire de la Côte d'Opale, né quand son père Karim jouait à l'ESSM.
00h00
Adam Atamna sans pitié avec ses origines : 28 d'évaluation face au Portel et +46 pour l'ASVEL

Adam Atamna a égalé son record au scoring en Betclic ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media

Connaissez-vous la ville de naissance d’Adam Atamna ? Avec le titre, vous avez déjà un petit indice… Mais le prodige de l’ASVEL a vu le jour à… Saint-Martin-Boulogne, un jour de décembre 2007, à six kilomètres du Chaudron, alors que son père, Karim, défendait les couleurs de l’ESSM en Pro B…

Nouveau record à l’évaluation

Adam Atamna a donc passé les six premiers mois de sa vie au Portel, mais ce lien avec le Nord se résume juste à la carte d’identité. Il a ensuite surtout grandi entre la Provence et la Savoie, au gré des clubs marquants de la carrière de son père, Fos-Provence et Aix-Maurienne, notamment révélé à La Ravoire.

Reste que l’arrière, tout juste majeur (18 ans et 1 mois), a été sans pitié avec sa terre de naissance : avant de sortir blessé, victime d’une torsion de la cheville droite, il a explosé son record à l’évaluation en Betclic ÉLITE (28, contre 20 auparavant), donnant le tournis à la défense stelliste avec une remarquable efficacité (24 points à 9/14, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 24 minutes).

tonioparker
Le match parfait pour remettre notre mulet sur de bons rails, avec un joli 1/6 à 3pts et 5pts au final Il est désormais à 3/24 à 3pts en 2026 Un bon gars mais franchement, on peut viser qqchose avec un US autant en perdition ?
elsinger
La question de la 2ème partie de la saison: qui va perdre contre Le Portel?
