Adam Atamna sans pitié avec ses origines : 28 d’évaluation face au Portel et +46 pour l’ASVEL

Connaissez-vous la ville de naissance d’Adam Atamna ? Avec le titre, vous avez déjà un petit indice… Mais le prodige de l’ASVEL a vu le jour à… Saint-Martin-Boulogne, un jour de décembre 2007, à six kilomètres du Chaudron, alors que son père, Karim, défendait les couleurs de l’ESSM en Pro B…

Nouveau record à l’évaluation

Adam Atamna a donc passé les six premiers mois de sa vie au Portel, mais ce lien avec le Nord se résume juste à la carte d’identité. Il a ensuite surtout grandi entre la Provence et la Savoie, au gré des clubs marquants de la carrière de son père, Fos-Provence et Aix-Maurienne, notamment révélé à La Ravoire.

Reste que l’arrière, tout juste majeur (18 ans et 1 mois), a été sans pitié avec sa terre de naissance : avant de sortir blessé, victime d’une torsion de la cheville droite, il a explosé son record à l’évaluation en Betclic ÉLITE (28, contre 20 auparavant), donnant le tournis à la défense stelliste avec une remarquable efficacité (24 points à 9/14, 2 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 24 minutes).

Deuxième plus large défaite en Betclic ÉLITE pour l’ESSM

Une démonstration qui s’inscrit dans le cadre d’un match à sens unique : sans Lahaou Konaté ni Mathieu Boyer, avec un Tyshaun Crawford souffrant, l’ESSM était venue sans illusion à l’Astroballe, et y a concédé sa quinzième défaite en seize matchs. Mais c’est l’ampleur du revers qui interpelle. Le club nordiste y a tout simplement concédé le deuxième écart le plus large de son histoire en Betclic ÉLITE (104-58, soit -46), derrière un -48 à Orléans en novembre 2019 (110-62), même si cette équipe avait déjà fait pire en Coupe de France plus tôt cette saison avec un -61 à domicile contre Nanterre…

Deux jours après un revers européen frustrant face à l’Hapoël Tel-Aviv, l’ASVEL s’est donc offerte une balade de santé à domicile. Idéal pour permettre de continuer à intégrer Paul Eboua, plutôt en vue après la pause (6 points et 6 rebonds en 13 minutes), pour permettre à Bodian Massa de signer son premier double-double sous les couleurs villeurbannaises (12 points et 10 rebonds) et pour reposer Mbaye Ndiaye avant une semaine XXL. L’ASVEL va ainsi recevoir le Zalgiris Kaunas et le FC Barcelone d’ici vendredi en EuroLeague, avant un joli choc de Betclic ÉLITE au Mans la semaine prochaine.