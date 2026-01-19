Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Pas d’appel, pas de victoire : Le Portel reste bloqué à zéro succès

Betclic ELITE - Sanctionné par la DNCG, Le Portel a finalement décidé de ne pas aller au bout de sa procédure d’appel auprès de la FFBB. La sanction infligée le 22 décembre est donc maintenue, laissant l’ESSM sans victoire après 16 journées de Betclic ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pas d’appel, pas de victoire : Le Portel reste bloqué à zéro succès

Le Portel laisse tomber l’appel, la DNCG le maintient à zéro victoire

Crédit photo : ESSM Le Portel

Sanctionné par la DNCG depuis le 22 décembre, Le Portel a renoncé à contester la décision devant la commission d’appel de la Fédération française de basket annonce La Voix du Nord. Une issue qui entérine le retrait de sa seule victoire de la saison et plonge un peu plus l’ESSM dans une situation sportive et administrative critique en Betclic ELITE.

Une sanction lourde confirmée par défaut

Il y a un mois, la DNCG avait frappé fort en sanctionnant l’ESSM Le Portel pour « présentation de comptes ou de documents prévisionnels non fidèles et sincères ». Conséquence immédiate : le retrait de sa seule victoire de la saison, obtenue sur le parquet de Limoges CSP.

Dans la foulée, les dirigeants portelois avaient annoncé leur intention de saisir la commission d’appel de la Fédération française de basket. Le président Yann Rivoal expliquait alors vouloir exposer « la chronologie des faits qui n’a pas rendu possible l’anticipation de cette détérioration ».

LIRE AUSSI

Un appel finalement non confirmé

Le dossier devait être examiné le vendredi 16 janvier par la chambre d’appel de la FFBB. Mais la procédure n’est jamais arrivée à son terme. Selon la Ligue, le club du Pas-de-Calais n’a pas confirmé officiellement sa demande d’appel, une étape pourtant obligatoire au regard du règlement.

Faute de confirmation, aucune audition n’a eu lieu. La décision prise en première instance par la DNCG est donc automatiquement maintenue.

LIRE AUSSI

Zéro victoire après 16 journées

Sur le plan sportif, l’ESSM reste donc bloquée à zéro victoire après 16 journées de Betclic ELITE, quelques jours après une lourde défaite sur le parquet de l’ASVEL (104-58). Prochain match pour les Portelois … la réception de Paris …

LIRE AUSSI
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
phili
Ce merveilleux public encensé par Victor n'est pas respecté par le président de l'essm. Quelle tristesse.
Répondre
(1) J'aime
jeronimo
triste cette situation comme toujours le bide de certains présidents on en sait quelque chose nous au CSP
Répondre
(0) J'aime
cyril68
Le dossier n'était peut-être pas défendable, avec le risque d'une sanction aggravée. J'ai bien peur que ce soit terminé pour eux en Elite. A voir s'ils auront les reins pour se pérenniser en proB, en attendant mieux.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
Le président est-il responsable? Ou la situation financière est tellement compliquée depuis 2ou3 saisons qu'il n'y a pas grand chose à faire ?
Répondre
(1) J'aime
yvan
Pensée pour le superbe public de ce club méritant et... mal mené ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0