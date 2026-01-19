Pas d’appel, pas de victoire : Le Portel reste bloqué à zéro succès

Sanctionné par la DNCG depuis le 22 décembre, Le Portel a renoncé à contester la décision devant la commission d’appel de la Fédération française de basket annonce La Voix du Nord. Une issue qui entérine le retrait de sa seule victoire de la saison et plonge un peu plus l’ESSM dans une situation sportive et administrative critique en Betclic ELITE.

Une sanction lourde confirmée par défaut

Il y a un mois, la DNCG avait frappé fort en sanctionnant l’ESSM Le Portel pour « présentation de comptes ou de documents prévisionnels non fidèles et sincères ». Conséquence immédiate : le retrait de sa seule victoire de la saison, obtenue sur le parquet de Limoges CSP.

Dans la foulée, les dirigeants portelois avaient annoncé leur intention de saisir la commission d’appel de la Fédération française de basket. Le président Yann Rivoal expliquait alors vouloir exposer « la chronologie des faits qui n’a pas rendu possible l’anticipation de cette détérioration ».

Un appel finalement non confirmé

Le dossier devait être examiné le vendredi 16 janvier par la chambre d’appel de la FFBB. Mais la procédure n’est jamais arrivée à son terme. Selon la Ligue, le club du Pas-de-Calais n’a pas confirmé officiellement sa demande d’appel, une étape pourtant obligatoire au regard du règlement.

Faute de confirmation, aucune audition n’a eu lieu. La décision prise en première instance par la DNCG est donc automatiquement maintenue.

Zéro victoire après 16 journées

Sur le plan sportif, l’ESSM reste donc bloquée à zéro victoire après 16 journées de Betclic ELITE, quelques jours après une lourde défaite sur le parquet de l’ASVEL (104-58). Prochain match pour les Portelois … la réception de Paris …