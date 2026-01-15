Recherche
Betclic ELITE

Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint

Betclic ELITE - Dernier de Betclic ELITE, Le Portel cherche à se renforcer malgré un budget extrêmement limité. Entre les blessures de Mathieu Boyer et Lahaou Konaté, et une marge de manœuvre quasi inexistante, l’ESSM avance avec prudence sur le marché.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint

Tyshaun Crawford ne convainc pas au Portel, mais l’ESSM aura du mal à le remplacer

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le Portel vit une saison cauchemardesque en Betclic ELITE. Toujours sans victoire comptabilisée à l’issue de la phase aller – son seul succès sur le terrain ayant été retiré, pour le moment – l’ESSM doit en plus composer avec une infirmerie pleine. Le club nordiste cherche à se renforcer, mais chaque piste est freinée par une réalité économique très dure.

Un secteur intérieur décimé

La situation est particulièrement critique à l’intérieur. Le pivot titulaire Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) est blessé au poignet droit et pourrait repasser par la case opération, après une première intervention l’été dernier au poignet gauche. Son indisponibilité pourrait s’étirer jusqu’au printemps, laissant un vide béant dans la raquette porteloise.

LIRE AUSSI

En son absence, Tyshaun Crawford (2,15 m, 26 ans) assure le relais. L’intérieur américain affiche 5 points et 4,1 rebonds en Betclic ÉLITE, avec des statistiques plus consistantes en Coupe de France. En interne, le club ne serait toutefois pas opposé à l’idée de le remplacer, à condition de trouver un profil équivalent… dans la même enveloppe budgétaire.

PROFIL JOUEUR
Tyshaun CRAWFORD
Poste(s): Pivot
Taille: 215 cm
Âge: 26 ans (10/08/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5
#162
REB
4,1
#51
PD
0,6
#168

Un marché verrouillé par les contraintes financières

C’est là que le bât blesse. Entre les frais liés à un éventuel recrutement étranger – visa, qualification FFBB, billet d’avion aller-retour, logement – et l’absence de marge financière, Le Portel n’a pour l’instant pas bougé. Chaque option est pesée, disséquée, parfois abandonnée avant même d’entrer en négociation.

Selon La Voix du Nord, le club travaille bien sur un renfort médical au poste de pivot, avec la possibilité de recruter un JFL ou un joueur Bosman/Cotonou puisque quatre autres joueurs ont déjà le statut d’extra-communautaires. Une recherche confirmée par Kenny Grant, conscient de l’urgence mais aussi des limites actuelles de son effectif.

Konaté joue sous la douleur

Autre dossier sensible, celui de Lahaou Konaté (1,98 m, 34 ans). L’ailier portelois traîne de lourdes douleurs au dos depuis plus d’un mois et demi. Malgré un temps de jeu conséquent, la situation n’est pas jugée durable par le staff.

« Je suis en totale souffrance depuis plus d’un mois et demi (…) Quand la santé n’est pas à 100 %, il y a forcément beaucoup de frustration », a confié le vétéran dans les colonnes de La Voix du Nord. Une déclaration qui illustre l’état de tension physique et mentale dans lequel se trouve l’ESSM.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Lahaou Konaté.jpg
Lahaou KONATÉ
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 34 ans (17/11/1991)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4,2
#176
REB
2,9
#103
PD
1,3
#109

Un calendrier impitoyable en approche

Sans renfort immédiat, Le Portel s’apprête à enchaîner trois matchs extrêmement relevés face aux armadas d’EuroLeague : un déplacement à l’ASVEL, la réception du Paris Basketball puis un voyage à Monaco. Un enchaînement qui pourrait peser lourd dans la course au maintien, alors que l’ESSM est déjà dos au mur.

Faute de budget et de solutions évidentes sur le marché, Le Portel avance au ralenti. Mais le temps presse, et chaque semaine sans ajustement rapproche un peu plus le club d’une issue redoutée.

Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
