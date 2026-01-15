Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint

Le Portel vit une saison cauchemardesque en Betclic ELITE. Toujours sans victoire comptabilisée à l’issue de la phase aller – son seul succès sur le terrain ayant été retiré, pour le moment – l’ESSM doit en plus composer avec une infirmerie pleine. Le club nordiste cherche à se renforcer, mais chaque piste est freinée par une réalité économique très dure.

Un secteur intérieur décimé

La situation est particulièrement critique à l’intérieur. Le pivot titulaire Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) est blessé au poignet droit et pourrait repasser par la case opération, après une première intervention l’été dernier au poignet gauche. Son indisponibilité pourrait s’étirer jusqu’au printemps, laissant un vide béant dans la raquette porteloise.

En son absence, Tyshaun Crawford (2,15 m, 26 ans) assure le relais. L’intérieur américain affiche 5 points et 4,1 rebonds en Betclic ÉLITE, avec des statistiques plus consistantes en Coupe de France. En interne, le club ne serait toutefois pas opposé à l’idée de le remplacer, à condition de trouver un profil équivalent… dans la même enveloppe budgétaire.

PROFIL JOUEUR Tyshaun CRAWFORD Poste(s): Pivot Taille: 215 cm Âge: 26 ans (10/08/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5 #162 REB 4,1 #51 PD 0,6 #168

Un marché verrouillé par les contraintes financières

C’est là que le bât blesse. Entre les frais liés à un éventuel recrutement étranger – visa, qualification FFBB, billet d’avion aller-retour, logement – et l’absence de marge financière, Le Portel n’a pour l’instant pas bougé. Chaque option est pesée, disséquée, parfois abandonnée avant même d’entrer en négociation.

Selon La Voix du Nord, le club travaille bien sur un renfort médical au poste de pivot, avec la possibilité de recruter un JFL ou un joueur Bosman/Cotonou puisque quatre autres joueurs ont déjà le statut d’extra-communautaires. Une recherche confirmée par Kenny Grant, conscient de l’urgence mais aussi des limites actuelles de son effectif.

Konaté joue sous la douleur

Autre dossier sensible, celui de Lahaou Konaté (1,98 m, 34 ans). L’ailier portelois traîne de lourdes douleurs au dos depuis plus d’un mois et demi. Malgré un temps de jeu conséquent, la situation n’est pas jugée durable par le staff.

« Je suis en totale souffrance depuis plus d’un mois et demi (…) Quand la santé n’est pas à 100 %, il y a forcément beaucoup de frustration », a confié le vétéran dans les colonnes de La Voix du Nord. Une déclaration qui illustre l’état de tension physique et mentale dans lequel se trouve l’ESSM.

PROFIL JOUEUR Lahaou KONATÉ Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 198 cm Âge: 34 ans (17/11/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,2 #176 REB 2,9 #103 PD 1,3 #109

Un calendrier impitoyable en approche

Sans renfort immédiat, Le Portel s’apprête à enchaîner trois matchs extrêmement relevés face aux armadas d’EuroLeague : un déplacement à l’ASVEL, la réception du Paris Basketball puis un voyage à Monaco. Un enchaînement qui pourrait peser lourd dans la course au maintien, alors que l’ESSM est déjà dos au mur.

Faute de budget et de solutions évidentes sur le marché, Le Portel avance au ralenti. Mais le temps presse, et chaque semaine sans ajustement rapproche un peu plus le club d’une issue redoutée.