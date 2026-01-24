Recherche
Betclic ELITE

L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »

Betclic ÉLITE - Dernier du championnat avec aucune victoire au compteur, l'ESSM Le Portel se pose plus que jamais la question d'un changement d'entraîneur. Toujours investi dans la mission maintien, le coach Kenny Grant espère lui des jours meilleurs, avec l'arrivée d'un pivot début février, selon La Voix du Nord.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »

Arrivé d’Aix Maurienne cet été, Kenny Grant va-t-il finir la saison sur le banc du Portel ?

Crédit photo : ESSM Le Portel

Les semaines passent et la mission maintien au Portel se corse encore davantage. Bloquée à zéro victoire après la sanction infligée par la DNCG fin décembre, annulant le seul succès de la saison à Limoges, la lanterne rouge porteloise espère toujours sauver sa peau en Betclic ÉLITE. La question d’un changement sur le banc de l’ESSM est étudiée par la direction.

LIRE AUSSI

« Pour l’instant, Kenny Grant a notre confiance mais il y a débat, a affirmé le président du club stelliste, Yann Rivoal, dans les colonnes de La Voix du Nord. On parle avec lui. Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais c’est aussi une solution de facilité. Il y a débat entre les dirigeants, je ne vais pas le cacher. Lui le sait et on en parle très librement. »

Versions dissonantes entre le président et l’entraîneur

Son de cloche totalement différent, en revanche, du côté de l’ancien international suédois, qui nie être tenu informé de la sorte par sa direction : « Je l’apprends… Après, je suis coach et on est derniers du championnat, je comprends que le club doive faire quelque chose. Ils ont plusieurs choix : soit faire des changements dans l’effectif soit au niveau du coach. »

En ce qui concerne l’effectif, un pivot est attendu pour début février, malgré des contraintes d’adaptation et financières délicates, rapporte La Voix du Nord. La réception de Paris (3e, 12 victoires – 4 défaites), ce samedi, est loin d’être un cadeau pour le coach américano-suédois, dont les jours sont peut-être comptés mais qui tenu à réitérer son plein « engagement à l’équipe et au club ». Un changement d’entraîneur est-il vraiment la solution au Portel ?

LIRE AUSSI
Le Portel
Le Portel
Suivre

