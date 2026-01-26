Recherche
Betclic ELITE

Le Portel : Et si le salut passait par la « Méthode Cardiac Kids » ?

Betclic ELITE - Face au naufrage contre Paris, la jeunesse du Portel menée par Mpete (15 points) et Fischer (13 points) a pris les choses main. Sans dire qu'elle est capable d'amener le club dans un championnat ultra compétitif, l'ESSM gagnerait à s'inspirer du Levallois de 97 en misant tout sur ses pépites pour assainir ses finances et se reconstruire dès maintenant en ÉLITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel : Et si le salut passait par la « Méthode Cardiac Kids » ?

C’est l’espoir de l’ESSM Kylian Mpete qui a terminé meilleur marqueur du Portel contre Paris

Crédit photo : Théo Caron

Le score final est lourd, presque anecdotique face à la violence de l’écart (65-122). Mais hier, dans le naufrage collectif du Portel face au rouleau compresseur du Paris Basketball, une lueur d’espoir a jailli du banc. Alors que les cadres sombraient, la jeunesse porteloise, elle, a décidé de ne pas baisser les yeux.

– Journée 17

 

 

Le « Naufrage » transfiguré par l’insouciance

C’était une seconde mi-temps aux airs de passage de témoin. Devant un public qui n’attendait plus grand-chose d’un match plié d’avance, le staff de l’ESSM a pris un pari risqué mais révélateur : lancer ses « minots ». Là où les professionnels semblaient résignés, les Espoirs ont apporté une verticalité et une hargne qui manquaient cruellement.

Face à des joueurs de calibre EuroLeague, les jeunes Portelois n’ont pas seulement fait de la figuration ; ils ont joué sans complexe, offrant les rares séquences d’émotion d’une soirée autrement bien sombre.

LIRE AUSSI

Kylian Mpete : La naissance d’un patron

Au milieu de cette tempête, un nom a brûlé les rétines : Kylian Mpete (1,91 m, 19 ans). Avec 15 points inscrits dans le feu de l’action, le jeune arrière/ailier a prouvé qu’il pouvait s’exprimer sur les parquets professionnels. C’est bien entendu sa meilleure performance cette saison en Betclic ELITE.

Sa performance n’est pas qu’une ligne de statistiques dans un match perdu ; c’est un message envoyé à la direction du club et à son staff. L’enfant de Stains a montré des qualités de percussion et une adresse qui demandent désormais du temps de jeu régulier.

Kylian MPETE
Kylian MPETE
15
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
57 120
PAR

À ses côtés, Lucas Fischer (1,94 m, 21 ans) a lui aussi profité du chaos pour briller. En seulement 22 minutes sur le parquet, l’arrière prêté par Nanterre a pu marquer 13 points. L’Alsacien a échoué à un petit point seulement de son record personnel (14 unités contre Strasbourg). Les deux jeunes swingman français ont été les deux meilleurs marqueurs portelois du match.

Lucas FISCHER
Lucas FISCHER
13
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
57 120
PAR

Le pari du « sang neuf » : l’exemple historique de Levallois

Si le centre de formation de l’ESSM Le Portel n’est évidemment pas le plus reconnu, que son équipe U21 n’est que 14e sur 16 en Espoirs ELITE, le club n’est plus en mesure de survivre économiquement dans un championnat hyper concurrentiel. Il serait plus sage, pour assurer son avenir à haut-niveau et proposer un public plus intéressant à son public dans le magnifique championnat d’ELITE 2, de repartir sur des bases saines dans une ligue à la mesure du bassin économique local. Car comme nous le disait Julien Monclar, directeur sportif de l’ADA Blois, au moment de la redescente de son club de la première à la deuxième division, « la Betclic ELITE n’est pas une fin en soi absolue ».

LIRE AUSSI

Toute proportion gardée, la situation actuelle de l’ESSM rappelle celle de Levallois en 1997-1998. À l’époque, étranglé par des problèmes financiers, le club francilien avait pris une décision radicale :  confier les clés du camion à ses « pousses » locales. C’est ainsi qu’on a vu éclore des joueurs comme Sacha Giffa, Fred N’Kembe, Brice Bisseni, Vincent Masingue ou encore Steeve Essart.

Ce choix, dicté par l’urgence, s’est transformé en un coup de génie. Plutôt que de mourir lentement, le club a retrouvé une ferveur incroyable : le public s’est identifié à ces jeunes qui mouillaient le maillot, et le club a pu assainir ses comptes en repartant sur des bases saines.

Aujourd’hui, la question se pose pour Le Portel : plutôt que de s’acharner à maintenir sous perfusion un effectif professionnel coûteux qui semble à bout de souffle, ne faut-il pas anticiper la descente en ELITE 2 ?

LIRE AUSSI

Se reconstruire pour mieux régner

L’idée est audacieuse : épurer les comptes dès maintenant, s’appuyer sur ce réservoir de talent (Mpete en tête) et préparer une nouvelle ère en faisant revenir le public au Chaudron.

En faisant des Espoirs le cœur du projet actuel, l’ESSM pourrait :

  • Assainir ses finances en vue de la saison prochaine.

  • Donner une expérience inestimable à ses futurs cadres en ELITE 2.

  • Recréer un lien organique avec un public qui préférera toujours voir des jeunes du cru se battre qu’un effectif pro apathique composé d’étrangers sans saveurs et simplement de passage.

Le Portel a peut-être perdu un match ce samedi, mais il a peut-être trouvé son avenir. Reste à savoir si le club aura l’audace de transformer ce naufrage en un nouveau départ.

Le Portel
Le Portel
Suivre

