Betclic ELITE

+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l'histoire du championnat de France !

Betclic ÉLITE - Le Paris Basketball a surclassé Le Portel ce samedi, lors de la 17e journée de championnat (57-120). Avec une différence de 63 unités au score, les Parisiens réalisent ainsi le plus gros écart de points de l'histoire du championnat de France.
00h00
+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l'histoire du championnat de France !

Le Paris Basketball a surclassé Le Portel dans une soirée record.

Crédit photo : Julie Dumélié

Le suspense n’a pas duré plus qu’un quart-temps, ce samedi, au Chaudron. Le Paris Basketball a écrasé Le Portel lors de la 17e journée de championnat, en s’imposant 57-120 et en réalisant le plus gros écart de l’histoire du championnat de France. Les Parisiens ont notamment remporté le 2e quart-temps sur le score invraisemblable de 33 à 4. Un seul point noir pour le club de la capitale : la sortie sur blessure de Daulton Hommes, touché à la cheville au milieu du 4e quart-temps.

– Journée 17

Avec un écart final de 63 unités, Paris signe un nouveau record : celui du plus gros écart de points sur un match dans l’histoire du championnat de France. La précédente marque avait été établie par Cholet Basket, vainqueur d’Avignon par 59 points le 11 mars 1989 (114-55). Le club de la capitale a également battu le record offensif de la saison en Betclic ÉLITE, en inscrivant 120 points et en surpassant sa propre marque de 115, atteinte le 9 novembre dernier contre Limoges.

Un break d’entrée

En à peine quatre minutes de jeu, Paris a submergé l’ESSM et créé un premier break (0-10, 4e), déjà impossible à combler. Sans particulièrement briller à longue distance (8/23 à 3-points à la pause), les hommes de Francesco Tabellini ont étouffé leurs adversaires et mis fin à toute possibilité d’exploit avant de rentrer au vestiaire.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
21
PTS
6
REB
4
PDE
LEP 57 120 PAR
LEP
57 120
PAR

Dans le 2e quart-temps, le plus déséquilibré de la rencontre, les Portelois ont mis 8 minutes et 33 secondes pour inscrire leurs premiers points, par l’intermédiaire de Greg Lee sur la ligne des lancers francs (18-59, 19e). Le sort était scellé après 20 minutes, avec un écart déjà porté à 44 points (65-21), alors que le capitaine stelliste Ivan Février quittait ses coéquipiers sur une faute disqualifiante.

Kylian MPETE
Kylian MPETE
15
PTS
5
REB
1
PDE
LEP 57 120 PAR
LEP
57 120
PAR

Paris maintient la pression en haut de tableau

Le Portel a joué la 2e mi-temps avec un cinq pratiquement toujours constitué de jeunes joueurs. Parmi eux, Abdoul Ba et Noam Delag – ancien pensionnaire du centre de formation de Paris – ont effectué leur première entrée chez les professionnels (18 ans chacun). Sous l’impulsion de Nadir Hifi (21 points) et Léopold Cavalière (11 points et 14 rebonds, record en pro), le Paris Basketball a continué à jouer et à dérouler ses systèmes offensifs. L’écart est monté jusqu’à 63 points, à son paroxysme.

Léopold CAVALIÈRE
Léopold CAVALIÈRE
11
PTS
14
REB
2
PDE
LEP 57 120 PAR
LEP
57 120
PAR

Reste désormais à connaître le sort de Daulton Hommes, sorti blessé à la cheville gauche au milieu du 4e quart-temps et porté jusqu’au banc de son équipe. Au terme de cette soirée record, Paris décroche sa 13e victoire en 17 journées et reste au coude-à-coude avec Nanterre pour la 2e place. L’ESSM Le Portel, toujours bloquée à zéro victoire, s’enfonce un peu plus dans les tréfonds du classement, alors que l’avenir de son coach Kenny Grant est plus que jamais en suspens.

LIRE AUSSI
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

dennisrod
Plutôt que de me réjouir de la victoire de Paris,je suis profondément triste pour Le Portel .
Répondre
(6) J'aime
elanpourtous
Je suis entièrement d'accord et de tout cœur avec le Portel 🏀 J'ai vécu le -40 au Colisée à Chalon et j'en étais bien chagriné pour mon équipe. Et la, je pense aux supporters portelois qui sont restés dignes jusqu'à la fin du match...
Répondre
(1) J'aime
ideja
Idem, une pensée pour les supporters Portelois qui ont vécu une soirée cauchemardesque (et qui vivent une saison catastrophique jusqu'ici). Que vaut un record historique s'il est partiellement pipé ? (face à une équipe composée pour partie de joueurs espoirs) Et ce n'est pas ce genre de match qui aidera Paris sur la scène continentale... (antépénultième au classement à ce que je vois 🫤)
Répondre
(1) J'aime
ideja
Idem, une pensée pour les supporters Portelois qui ont vécu une soirée cauchemardesque (et qui vivent une saison catastrophique jusqu'ici). Que vaut un record historique s'il est partiellement pipé ? (face à une équipe composée pour partie de joueurs espoirs) Et ce n'est pas ce genre de match qui aidera Paris sur la scène continentale... (antépénultième au classement à ce que je vois 🫤)
Répondre
(1) J'aime
purefrenchbasketball
Le 13 Février 1966, l'AS Denain explose Francoville 144 à 69, 75 points d'écart avec 61 points de Jean-Pierre Staelens qui est près de battre le record de 62 points de Roger Haudegand qui date de 1957! Donc non, ce n'est pas le record d'écart du Championnat de France.
Répondre
(3) J'aime
phili
Jouer la moitié du match avec les espoirs et sans trois titulaires...... Les ricains qui ne défendent pas....voir sont non concernés Quelle tristesse de finir comme ça une épopée de 10 ans dans l.élite. Les supporters ne méritent pas cela
Répondre
(1) J'aime
elandu71
En 1997 j’avais été témoin du -51 à domicile de Chalon face au grand Villeurbanne de Beugnot, Rudd, Digbeu, Bilba ou encore Pluvy. Je ne pensais pas un jour revoir un tel écart dans notre championnat. Je compatis amis portelois. Courage à vous.
Répondre
(1) J'aime
frenchpaul1988
Pensée pour l'ESSM... Condamné à boire le calice jusqu'à la lie cette année, c'est quoi la prochaine ? Rachat de leur place et retour à la case NM3 ?
Répondre
(0) J'aime
