+ 63 : le Paris Basketball écrase Le Portel et signe le plus gros écart de l’histoire du championnat de France !

Le suspense n’a pas duré plus qu’un quart-temps, ce samedi, au Chaudron. Le Paris Basketball a écrasé Le Portel lors de la 17e journée de championnat, en s’imposant 57-120 et en réalisant le plus gros écart de l’histoire du championnat de France. Les Parisiens ont notamment remporté le 2e quart-temps sur le score invraisemblable de 33 à 4. Un seul point noir pour le club de la capitale : la sortie sur blessure de Daulton Hommes, touché à la cheville au milieu du 4e quart-temps.

Avec un écart final de 63 unités, Paris signe un nouveau record : celui du plus gros écart de points sur un match dans l’histoire du championnat de France. La précédente marque avait été établie par Cholet Basket, vainqueur d’Avignon par 59 points le 11 mars 1989 (114-55). Le club de la capitale a également battu le record offensif de la saison en Betclic ÉLITE, en inscrivant 120 points et en surpassant sa propre marque de 115, atteinte le 9 novembre dernier contre Limoges.

Un break d’entrée

En à peine quatre minutes de jeu, Paris a submergé l’ESSM et créé un premier break (0-10, 4e), déjà impossible à combler. Sans particulièrement briller à longue distance (8/23 à 3-points à la pause), les hommes de Francesco Tabellini ont étouffé leurs adversaires et mis fin à toute possibilité d’exploit avant de rentrer au vestiaire.

Dans le 2e quart-temps, le plus déséquilibré de la rencontre, les Portelois ont mis 8 minutes et 33 secondes pour inscrire leurs premiers points, par l’intermédiaire de Greg Lee sur la ligne des lancers francs (18-59, 19e). Le sort était scellé après 20 minutes, avec un écart déjà porté à 44 points (65-21), alors que le capitaine stelliste Ivan Février quittait ses coéquipiers sur une faute disqualifiante.

Paris maintient la pression en haut de tableau

Le Portel a joué la 2e mi-temps avec un cinq pratiquement toujours constitué de jeunes joueurs. Parmi eux, Abdoul Ba et Noam Delag – ancien pensionnaire du centre de formation de Paris – ont effectué leur première entrée chez les professionnels (18 ans chacun). Sous l’impulsion de Nadir Hifi (21 points) et Léopold Cavalière (11 points et 14 rebonds, record en pro), le Paris Basketball a continué à jouer et à dérouler ses systèmes offensifs. L’écart est monté jusqu’à 63 points, à son paroxysme.

Reste désormais à connaître le sort de Daulton Hommes, sorti blessé à la cheville gauche au milieu du 4e quart-temps et porté jusqu’au banc de son équipe. Au terme de cette soirée record, Paris décroche sa 13e victoire en 17 journées et reste au coude-à-coude avec Nanterre pour la 2e place. L’ESSM Le Portel, toujours bloquée à zéro victoire, s’enfonce un peu plus dans les tréfonds du classement, alors que l’avenir de son coach Kenny Grant est plus que jamais en suspens.