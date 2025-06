Kenny Grant, nouveau coach du Portel : « L’ESSM, ce n’est pas un club où tu viens juste jouer »

Nouveau visage à la tête de l’ESSM Le Portel, Kenny Grant succède à Eric Girard, coach emblématique du club pendant 14 saisons. Depuis la Côte d’Azur, où il réside actuellement, l’ancien coach d’Aix-Maurienne a partagé avec La Voix du Nord sa vision pour l’avenir du club portelois. Et malgré les contraintes financières, Kenny Grant se dit confiant et déterminé à bâtir un projet cohérent et attractif.

Un style offensif assumé

Kenny Grant sort d’une saison remarquée à Aix-Maurienne, en Pro B, avec une équipe qui a terminé meilleure attaque et meilleure évaluation du championnat. Une philosophie de jeu offensive qu’il compte bien transposer à Le Portel :

« Mon jeu est tourné vers l’attaque, je pense que c’est beaucoup plus agréable de jouer up-tempo avec beaucoup de possessions, où la balle vit. […] Je ne vais pas faire du Eric Girard, c’est sûr, mais je suis conscient que pour gagner, il faut aussi défendre. »

Conscient de l’héritage laissé par son prédécesseur, il salue le travail d’Eric Girard : « Maintenir ce club pendant 10 ans dans l’Élite, c’est vraiment incroyable ce qu’il a réussi à faire. »

Un recrutement au savoir-être ciblé

Si l’ESSM ne peut rivaliser financièrement avec d’autres clubs de l’Élite, Kenny Grant affirme ne pas s’en inquiéter. Avec une expérience du marché acquise aux côtés de son père, ancien coach et agent, il mise avant tout sur l’humain : « L’une des grosses clés du recrutement, c’est que le savoir-être du joueur est aussi important que le savoir-faire basket. L’ESSM, ce n’est pas un club où tu viens juste jouer, il y a un truc autour. »

Il entend composer une équipe investie dans le projet collectif et dans la vie locale : « Je compte recruter des joueurs qui comprennent ça. Quand une équipe pense juste à rentrer chez elle, tu vas avoir une saison compliquée. » La première recrue a d’ailleurs été annoncée ce samedi, avec l’arrivée du Croate Filip Kruslin.

Une trajectoire marquée par la transmission

Fils de Kenny Grant Sr, joueur puis coach dans les années 70-80, Kenny Grant est nourri par une histoire familiale tournée vers le basket. Passé par la NCAA à Davidson – où il a été remplacé l’année suivante par un certain Stephen Curry – il a fait carrière en France avant de se reconvertir comme entraîneur, notamment dans les staffs d’Antibes et Monaco, puis à Denain et enfin Aix-Maurienne.

Aujourd’hui, à 43 ans, il s’apprête à relever un défi d’envergure en Betclic ELITE avec Le Portel, dans un rôle élargi incluant management et recrutement. L’aventure porteloise démarre avec ambition, humilité, et l’envie de construire une équipe à l’image de son nouveau coach : offensive, investie et soudée.