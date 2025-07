Pour accompagner Boyer, Le Portel s’offre un pivot de 2,15 m, Tyshaun Crawford

La raquette du Portel sera de taille pour la prochaine saison 2025-2026 de Betclic ELITE ! Alors que l’ESSM compte déjà Mathieu Boyer dans son effectif, le club stelliste a annoncé la signature d’un autre pivot à la taille impressionnante : Tyshaun Crawford. Après avoir joué en Chine la saison dernière, l’Américain va désormais amener ses 2,15 m au Chaudron.

🇺🇸 𝐓𝐲𝐬𝐡𝐚𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 ✊🏾 Pivot de 2.15m, Tyshaun Crawford s'engage avec l'ESSM Le Portel en provenance des Guangzhou Long Lions 🇨🇳 L'intérieur de 26 ans partagera le poste 5 avec Mathieu Boyer. ➕ d'infos : https://t.co/gvwdnGZOe2 pic.twitter.com/WjcQoOe130 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) July 8, 2025

Un autre big men d’envergure

Tyshaun Crawford est tout d’abord un pivot à la carrure physique impressionnante. Doté d’une taille avoisinant les 2,15m, son envergure paraît tout aussi gigantesque. Son profil lui a permis de faire des ravages pour sa découverte de l’Europe, en 2023 en Géorgie. Avec le club de la capitale, Mega Tbilissi, il a tourné en double-double de moyenne pour son exercice rookie, avec plus de 19 points à 63% aux tirs, 10 rebonds et 1,4 contre de moyenne en 34 minutes de jeu. Ce qui lui a ensuite permis de s’engager en Chine, chez les Guangzhou Long-Lions. Dans un rôle moindre en CBA, il a affiché des statistiques de 8,8 points à 58% aux tirs, 7,3 rebonds et 1 contre en 19 minutes de jeu en moyenne.

Avant de débuter chez les professionnels en Europe, Tyshaun Crawford a effectué cinq saisons dans le giron de la NCAA. D’abord à Georgia Southern Eagles, le natif de Caroline du Nord a ensuite effectué la majorité de son cursus universitaire à Augusta (2019-2023).

Ainsi, l’ESSM Le Portel se dote d’une muraille dans sa peinture avec le duo Mathieu Boyer – Tyshaun Crawford. Dans le secteur intérieur, ils seront également accompagnés des ailiers-forts Thomas Hieu-Courtois et Ivan Février.