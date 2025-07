Le contrat XXL du nouveau coach des Knicks

Mike Brown devient le nouvel entraîneur principal des New York Knicks. L’ancien coach des Kings signe un contrat de quatre ans d’une valeur de 40 millions de dollars après le licenciement de Tom Thibodeau.

Les New York Knicks ont officiellement nommé Mike Brown comme nouvel entraîneur principal, mettant fin à une recherche approfondie après le licenciement de Tom Thibodeau. Cette décision marque un tournant majeur pour la franchise new-yorkaise qui cherche à franchir un cap supplémentaire.

Welcome, Coach Mike Brown! pic.twitter.com/UC8tigtjzi — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 7, 2025

Un coach expérimenté avec un palmarès impressionnant

Mike Brown, 55 ans, apporte une expérience considérable aux Knicks avec un bilan de 454 victoires pour 304 défaites en tant qu’entraîneur principal. Double lauréat du titre d’Entraîneur de l’Année NBA, il a remporté cette distinction en 2009 avec Cleveland et en 2023 avec Sacramento.

« Après un processus de recherche approfondi et extensif, nous sommes heureux d’annoncer Mike Brown comme entraîneur principal des New York Knicks », a déclaré Leon Rose, président des Knicks. « Mike a entraîné sur les plus grandes scènes de notre sport et apporte un pedigree de champion à notre organisation. »

Son parcours impressionnant inclut une participation aux Finales NBA 2007 avec Cleveland, où il dirigeait LeBron James, ainsi que quatre titres de champion en tant qu’assistant à Golden State et San Antonio sous Steve Kerr et Gregg Popovich. Brown a également eu l’opportunité d’entraîner des superstars comme Stephen Curry, Kobe Bryant, Tim Duncan et De’Aaron Fox.

Un contrat coûteux dans un contexte financier complexe

Selon les informations rapportées, Brown a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 40 millions de dollars. Cette signature intervient alors que les Knicks doivent encore 30 millions de dollars à Tom Thibodeau suite à son licenciement, portant l’engagement total de la franchise pour les postes d’entraîneur à environ 70 millions de dollars sur les quatre prochaines années.

L’ancien garde NBA Derrick Rose a d’ailleurs commenté la situation de Thibodeau : « Tu ne peux pas être en colère quand tu repars avec 30 millions de dollars. Tu ne peux pas être trop désolé pour lui. Mais il a le moral. »

Brown arrive à New York dans une situation idéale, héritant d’une équipe qui a atteint les demi-finales de Conférence Est la saison dernière pour la première fois en 25 ans. Les Knicks n’ont plus atteint les Finales NBA depuis 1999 et n’ont plus remporté de titre depuis 1973, faisant de cette nomination un enjeu crucial pour l’avenir de la franchise.