Coup dur pour Indiana : sa star ne jouera pas la saison prochaine

Les Indiana Pacers ont officiellement confirmé lundi que leur meneur vedette Tyrese Haliburton manquera l’intégralité de la saison 2025-2026. Cette absence prolongée fait suite à une intervention chirurgicale pour opérer une rupture du tendon d’Achille droit, blessure survenue lors du Game 7 des Finales NBA contre Oklahoma City Thunder.

Pacers president Kevin Pritchard has confirmed Tyrese Haliburton will not play next season

Wishing him a healthy recovery 🙏 pic.twitter.com/olkmc4lsmD

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2025