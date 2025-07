Un autre ancien grand joueur de Monaco en Libye

Elmedin Kikanovic, bien connu des fans de l’AS Monaco pour y avoir évolué respectivement entre 2017 et 2019, poursuit son parcours atypique en rejoignant la Libye. Le Bosnien vient de signer à Ahly Benghazi, quelques jours après l’annonce du recrutement d’un autre ancien membre phare de la Roca Team, Dee Bost, dans le même championnat.

Un tour du monde du basket qui le mène en Libye

À 36 ans, Elmedin Kikanovic (2,11 m) continue de faire valoir son expérience sur les parquets du monde entier. L’ancien international bosnien, passé par de nombreux championnats sur trois continents, vient de s’engager avec Ahly Benghazi (Libye).

Encore actif ces dernières semaines au Liban sous les couleurs d’Al Riyadi, Kikanovic y tournait à 14 points et 4 rebonds de moyenne en championnat. En BCL Asiatique, celui qui est aussi passé furtivement par le SLUC Nancy affichait également de bonnes statistiques : 9 points et 4,8 rebonds en cinq rencontres. Mais c’est au Qatar que l’ancien Monégasque a particulièrement brillé en 2023-2024, avec des moyennes de 22,1 points, 11,7 rebonds et 2,9 passes décisives.

Une fin de carrière au Moyen-Orient



Formé dans son pays natal à Tuzla, Elmedin Kikanovic a ensuite découvert l’Europe à haut niveau avec l’Étoile Rouge de Belgrade puis avec l’ALBA Berlin. Il a ensuite parcouru le Vieux Continent et au-delà, passant par l’Italie, la Russie, la Turquie, avant de cumuler les expériences au Moyen-Orient, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, au Qatar… et désormais à nouveau la Libye après un passage par Al Nasr.