Les Bucks misent sur la jeunesse et prolongent Ryan Rollins : un contrat de 12 millions sur trois ans

L’histoire de Ryan Rollins avec les Bucks illustre parfaitement la réussite du développement des jeunes joueurs. Arrivé en février 2024 avec un simple « two-way contract », le 44e choix de la Draft 2022 n’avait disputé que trois rencontres lors de sa première expérience à Milwaukee.

Passé par Golden State et Washington sans véritablement s’imposer, Rollins a saisi sa chance lors de la saison écoulée. Profitant des blessures de Damian Lillard, il a disputé 56 matchs dont 19 comme titulaire, démontrant ses qualités de shooteur à 3-points avec 40,8% de réussite derrière l’arc.

Les statistiques de Rollins parlent d’elles-mêmes : 6,2 points de moyenne sur la saison, mais 10,2 points avec 45,2% à 3-points lors de ses 19 titularisations. Dans ses dix derniers matchs de saison régulière, en l’absence de Lillard, il a compilé 12,3 points et 4 passes décisives avec un remarquable 58% de réussite à 3-points.

Cette progression constante lui ouvre désormais les portes d’un rôle majeur pour la saison 2025-2026. Rollins devrait au minimum occuper le poste de meneur remplaçant, mais pourrait également prétendre à une place de titulaire dans le backcourt des Bucks.

Milwaukee mise clairement sur la stabilité avec cette prolongation, Rollins devenant le sixième agent libre conservé cet été après Kevin Porter Jr., Bobby Portis, Taurean Prince, Gary Trent Jr. et Jericho Sims. Malgré l’intérêt des Suns, Lakers, Spurs et Trail Blazers, le natif de Toledo a choisi de rester fidèle à l’équipe qui lui a offert sa première vraie opportunité NBA.

Rollins, a 2022 second-rounder, joined the Bucks on a two-way contract in Feb. 2024 and spent most of 2024-25 on a two-way before receiving a standard deal in March. He opted for a rest of season contract, became an unrestricted free agent and now is rewarded with a $12M deal. https://t.co/uVZ5oa8rfA

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025