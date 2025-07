La famille Aulas pourrait investir à l’ASVEL : « Nous sommes intéressés »

Jean-Michel Aulas est un personnage influent du football français et de l’ensemble du milieu sportif lyonnais. Une influence dont il dispose déjà avec l’ASVEL, en étant l’actionnaire majoritaire de la LDLC Arena, via la société d’investissement Holnest qu’il dirige notamment avec son fils Alexandre. Mais l’ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais (1987 à 2023) pourrait également s’investir de manière directe dans le club de Tony Parker.

« L’ASVEL est un monument historique du sport villeurbannais »

Dans une interview accordée au Progrès, Jean-Michel Aulas a en effet confié que son fils et lui étaient « intéressés » par l’ASVEL, avec une possibilité d’y investir à l’avenir.

« Tous les grands clubs de sports professionnels de Lyon, que ce soit l’OL, le Lou, l’ASVEL et, demain, je l’espère, un club de handball capable de gagner la coupe d’Europe, nous intéressent », explique l’homme d’affaires. « […] Alors, bien sûr que nous sommes intéressés par l’ASVEL ! Parce qu’il y a, aujourd’hui, une quinzaine de matches à l’Arena, parce que l’ASVEL est un monument historique du sport villeurbannais et lyonnais et parce que c’était une ambition de gagner une coupe d’Europe. »

Vers un rôle de « soutier financier et organisationnel » ?

La famille Aulas souhaite donc s’investir de manière plus importante à l’ASVEL, mais pas pour en prendre les rênes. Le duo père – fils veut plutôt être là comme « des soutiens financiers et organisationnels », avec toujours Tony Parker en tête de proue du projet villeurbannais.

« J’aime beaucoup Tony en tant qu’homme et je pense que nous sommes assez complémentaires. J’ai toujours pensé que le couple Holnest avec Alexandre Aulas – Parker pourra être extrêmement pertinent et performant, pour l’ASVEL, la ville de Villeurbanne et Lyon communauté européenne. »

Sauvée d’une sanction de la DNCCG par un nouvel effort collectif des actionnaires, l’ASVEL se doit de chercher des solutions pour assurer son avenir financier. Le budget et la masse salariale sportive dont disposent le club pour le prochain exercice seront respectivement 18 millions d’euros et 5,1 millions bruts (contre 5,6 en 2024-2025). Outre l’espoir d’une NBA Europe pour booster sa valeur, l’entrée dans l’organigramme de la famille Aulas pourrait également permettre de voir le futur plus sereinement d’un point de vue comptable, pour une possible montée en puissance sur l’échiquier européen.