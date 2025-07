Sa dernière saison approche : un adieu amer pour celui qui rêvait d’un sacre NBA

Chris Paul a officiellement annoncé que la saison 2025-2026 sera très probablement sa dernière en NBA. À 40 ans, le meneur de jeu légendaire a confirmé ses intentions lors d’une interview avec Jemele Hill au American Black Film Festival de Miami.

Chris Paul has announced that he will be retiring after the 2025-26 NBA season 🤝 Paul remains a Free Agent as he looks to join his 8th team in 21 years. POINT GOD 🏀👑 pic.twitter.com/KgrVoCW7vY — Basketball Forever (@bballforever_) July 6, 2025

« Au maximum ? [J’ai l’intention de jouer] un an de plus », a déclaré « CP3 ». « Je viens juste de terminer ma 20e saison et c’est déjà un privilège en soi. Mais j’ai passé plus de la moitié de ma vie en NBA, et c’est une chance, sauf que l’on ne les rattrape pas ces années, avec les enfants et la famille. »

Une carrière exceptionnelle qui touche à sa fin

Drafté en 4e position par les New Orleans Hornets en 2005, Chris Paul a marqué l’histoire de la NBA avec des statistiques remarquables. Il totalise actuellement 23 011 points, 12 499 passes décisives et 2 717 interceptions en carrière, le plaçant au deuxième rang historique pour les passes et au quatrième pour les interceptions.

Son palmarès inclut : 12 sélections au All-Star Game, 11 nominations dans les équipes All-NBA (quatre fois en première équipe, cinq fois en deuxième équipe et deux fois en troisième équipe), ainsi que neuf sélections dans les équipes All-Defensive. Il a également remporté deux médailles d’or olympiques avec Team USA en 2008 et 2012.

La saison passée avec les San Antonio Spurs, Paul a disputé les 82 matchs de la saison régulière comme titulaire, compilant des moyennes de 8,8 points, 7,4 passes décisives, 3,6 rebonds et 1,3 interception par match. Bien que ces chiffres représentent ses plus faibles statistiques offensives en carrière, ils témoignent de sa longévité exceptionnelle.

La famille au cœur de sa décision

Paul a clairement exprimé que sa famille influence grandement ses choix pour cette dernière saison. « J’adore jouer au basketball, mais j’aime mes enfants et ma famille plus encore. Cela va peser énormément dans ma décision sur ce qui se passera l’année prochaine », a-t-il confié.

Le vétéran souhaite se rapprocher de sa famille restée à Los Angeles pendant qu’il évoluait à travers le pays. « Mon fils vient d’avoir 16 ans. Ma fille en a 12. Ces six dernières saisons, j’ai vécu sans eux », a-t-il expliqué lors d’une apparition dans The Pat McAfee Show.

Actuellement agent libre, Paul est courtisé par plusieurs équipes, notamment les Los Angeles Clippers, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Un retour sur la côte Ouest semble privilégié pour cette ultime campagne, offrant à l’un des meilleurs meneurs de l’histoire une dernière chance de décrocher le titre NBA qui lui échappe depuis 2005.