Un ancien prospect NBA choisit Dubaï

Le Real Madrid basket a officialisé ce lundi le départ de sa star bosnienne Dzanan Musa. Dans un communiqué, le club madrilène annonce que « notre basketteur Dzanan Musa a mis fin à son contrat avec le club« , remerciant le joueur de 26 ans pour son « engagement » et son « dévouement » lors des trois dernières saisons.

L’ailier international bosnien s’est engagé avec l’équipe de Dubaï, aux Emirats Arabes unis, pour un contrat de trois ans. Selon la presse espagnole, cette offre de dix millions d’euros sur trois ans était impossible à refuser pour le joueur de 2,05 m.

Un palmarès exceptionnel au Real Madrid

Depuis son arrivée en 2022, Dzanan Musa s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers sur la scène européenne. Avec le Real Madrid, il a remporté six titres majeurs, dont l’EuroLeague en 2023, deux Liga Endesa (2024 et 2025) et une Coupe du Roi en 2024. Il avait également contribué aux victoires en Supercopa Endesa en 2022 et 2023.

Élu MVP des finales du championnat espagnol en 2024, Musa a affiché des statistiques solides lors de sa dernière saison madrilène. En EuroLeague, il a compilé 12,2 points, 2,9 rebonds et 2,0 passes décisives par match sur 35 apparitions. En Liga Endesa, ses moyennes s’élevaient à 12,9 points, 2,8 rebonds et 1,4 passe décisive par rencontre.

Des adieux émouvants avant un nouveau défi

Sur son compte Instagram, Dzanan Musa a exprimé sa gratitude envers le club madrilène : « Le moment de nous dire au revoir est arrivé. Ce fut trois années de basketball de haut niveau, remplies de victoires et de titres inoubliables (…) Merci à tous les supporters qui m’ont soutenu. Cette ville et ce club feront toujours partie de moi. »

Passé par la NBA avec les Brooklyn Nets entre 2018 et 2020, le Bosnien avait déjà goûté au succès européen en remportant l’EuroLeague avec l’Anadolu Efes en 2021. Son transfert vers Dubaï marque une nouvelle étape dans sa carrière, rejoignant une franchise ambitieuse qui disputera l’EuroLeague pour les cinq prochaines saisons.