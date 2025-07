La JL Bourg recrute en EuroLeague et dégote le remplaçant de Benitez dans les rangs de l’ALBA Berlin

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles ce lundi à Bourg-en-Bresse ! Si la JL a annoncé l’éviction de son assistant Slobodan Savovic, qui se serait rendu coupable « d’agissements allant à l’encontre des intérêts du club », elle risque aussi d’officialiser l’arrivée d’un nouveau meneur, William McDowell-White (1,95 m, 27 ans), en remplacement d’Hugo Benitez, qui a cédé aux sirènes espagnoles.

Il était sous contrat avec l’ALBA jusqu’en 2026

Celui-ci arrive tout droit d’EuroLeague, en provenance de l’ALBA Berlin, où il était pourtant sous contrat jusqu’en 2026. Mais la décision du club allemand de partir jouer en Champions League l’a poussé à se désengager du projet berlinois, le propulsant dans les filets de la JL Bourg.

S’il a connu une pointe en EuroLeague à 18 unités contre le Bayern, l’international australien a connu une saison européenne galère avec l’ALBA, lanterne rouge de la compétition avec seulement 5 victoires en 34 matchs. Longuement blessé à la cheville cet hiver, lui n’en a connu que 2 sur le parquet (5,7 points, 1,7 rebond et 3,8 passes décisives de moyenne)…

PROFIL JOUEUR William MCDOWELL-WHITE Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 27 ans (13/04/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 5,8 #156 REB 2,5 #139 PD 3,2 #32

La ligne arrière au complet

Né à Brisbane dans une famille aborigène, en partie formé à Bamberg où il a goûté parallèlement à la D2 allemande et à l’EuroLeague, fils d’une star du football australien (Darryl White, triple meilleur joueur du championnat), Will McDowell-White ne s’est pas spécialement consolé avec la saison noire de l’ALBA Berlin sur la scène nationale, seulement 7e de la Bundesliga, éliminé dès les quarts de finale en championnat et en Coupe. En BBL, il a tourné à 5,8 points à 44%, 2,5 rebonds et 3,2 passes décisives.

Joueur de référence du championnat australien, où il a notamment fait les beaux jours des New Zealand Breakers (avec Hugo Besson et Ousmane Dieng), Will McDowell-White n’est cependant pas un joueur de statistiques, d’abord réputé pour ses qualités physiques, sa création et son efficacité défensive. De ce point de vue, il semble complémentaire de la gâchette Darius McGhee, son futur compère de la ligne arrière, croisé sur les parquets allemands cette saison…

L’effectif de la JL Bourg version 2025/26 :