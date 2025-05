L’ALBA Berlin quitte l’EuroLeague pour la Basketball Champions League !

Sept ans après Bamberg, un deuxième club quitte directement l’EuroLeague pour la Basketball Champions League ! Dans un contexte de redéfinition du paysage du basket européen autour de la future NBA Europe, en partenariat avec la FIBA, l’ALBA Berlin a choisi de s’inscrire en BCL pour la rentrée 2025.

ALBA BERLIN spielt 2025/2026 in der @BasketballCL Der 22-fache Deutsche Meister und Pokalsieger ALBA BERLIN tritt in der kommenden Spielzeit 2025/2026 in der Basketball Champions League (BCL) an. Zur News: https://t.co/oebSqHSDWY pic.twitter.com/wzppVOy3sb — ALBA BERLIN (@albaberlin) May 7, 2025

Départ isolé ou début d’un mouvement plus global, le club allemand quitte en tout cas l’égide de l’EuroLeague pour la première fois en 24 ans. Lanterne rouge des deux dernières campagnes avec seulement cinq victoires par saison, l’ALBA Berlin n’a jamais fait mieux que le Top 16 de l’EuroLeague et a échoué à deux reprises en finale de l’EuroCup.

« Les conditions pour obtenir une place en EuroLeague ont drastiquement changé »

« En rejoignant la Basketball Champions League, nous ouvrons une nouvelle page excitante, tout en répondant à l’évolution global du basket européen », a déclaré Marco Baldi, directeur général de l’ALBA Berlin. « Nous avons une longue histoire avec l’EuroLeague, et notre objectif a toujours été d’évoluer dans l’environnement le plus compétitif possible. Toutefois, les conditions pour obtenir une place en EuroLeague ont drastiquement changé ces dernières années. Avec nos valeurs et notre projet, axés sur la durabilité financière, la coopération et le développement du sport, nous souhaitons continuer à contribuer à façonner l’avenir de l’écosystème du basketball européen. »

Piocher directement dans le vivier de l’EuroLeague, qui plus est au sein de l’une des capitales les plus importantes en Europe, est une superbe prise de guerre pour la BCL de Patrick Comninos. « L’arrivée de Berlin en BCL dans la Basketball Champions League constitue une étape importante pour notre compétition, juste avant notre dixième saison. L’inscription de l’ALBA représente un signe fort de confiance à un moment où nous continuons d’évoluer dans un paysage européen en constante transformation, d’autant plus que Berlin est également un marché clé dans notre vision à long terme. »