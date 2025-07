Désormais pivot, Livio Jean-Charles rempile pour une quatrième saison au CSKA Moscou

Si Amath M’Baye a décidé de quitter le CSKA Moscou pour revenir en EuroLeague, avec le Paris Basketball, son ex-coéquipier Livio Jean-Charles (2,06 m, 31 ans) se plait lui dans la capitale russe.

Le CSKA Moscou a ainsi officialisé ce lundi sa prolongation de contrat, pour une saison supplémentaire. « Je suis heureux de pouvoir continuer à évoluer sous le maillot rouge et bleu », a déclaré le Guyanais. « Tout est désormais familier ici pour moi : l’entraîneur, les coéquipiers, le staff, la ville et les objectifs, restés les mêmes que la saison dernière. »

💬 Livio Jean-Charles on new contract with our club: pic.twitter.com/Vc7k9Ahc2g — CSKA Moscow (@cskabasket) July 7, 2025

Double vainqueur de la VTB League en titre, son but sera donc de réaliser un triplé individuel et collectif. « Livio a largement contribué à nos titres des deux dernières saisons et a toujours su hausser son niveau de jeu dans les moments décisifs », souligne son coach, Andreas Pistiolis. « Je suis heureux de le garder et de continuer à travailler ensemble, alors que nous allons viser encore plus haut. »

Parfois utilisé poste 3 lors de ses premières saisons professionnelles avec l’ASVEL, l’éphémère international français (4 sélections en 2017) est désormais pivot à plein temps, big man titulaire du CSKA (10,1 points, 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne cette saison). Particulièrement fiable (149 matchs disputés sur 154 possibles avec Moscou), il continuera à partager le poste 5 avec un autre ancien villeurbannais, Tonye Jekiri, lui aussi prolongé.