Sebastian Herrera prolonge au Paris Basketball jusqu’en 2027

Sebastian Herrera (1,93 m, 27 ans), arrière et capitaine de la sélection chilienne, va poursuivre son aventure avec le Paris Basketball. Le club de la capitale a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de son shooteur jusqu’en 2027, récompensant ainsi sa contribution à une saison historique, ponctuée d’un premier titre de champion de France et d’une campagne d’EuroLeague.

Seba stays here for 2 more 😍🫡 Le club est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Seba qui portera le maillot parisien jusqu’en 2027 🖤❤️💙 VAMOSSSS pic.twitter.com/SCR9gWkX4I — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 7, 2025

Un cadre du vestiaire parisien conserve

Arrivé dans le projet parisien en 2023 avec d’autres fidèles de Tuomas Iisalo, Sebastian Herrera s’est imposé comme une pièce maîtresse du collectif, sur et en dehors du terrain. Co-capitaine, il a activement participé au titre en Betclic ELITE, premier de l’histoire du club, même s’il n’a pas été aligné sur les deux derniers matchs des finales face à Monaco.

« C’était le couronnement d’un cycle de beaucoup de joueurs qui sommes ensemble depuis l’Allemagne. Gagner contre Monaco, avec un public en feu, c’est un souvenir inoubliable », a confié le Chilien dans une interview au média Encacha.

Dans un effectif à forte concurrence, le natif de Santiago a tourné à 6,7 points, 1,1 rebond et 0,9 passe décisive en 28 matchs de championnat. En EuroLeague, où il est devenu le premier joueur chilien à évoluer dans la compétition, il a profité de blessures pour se faire une place dans la rotation, notamment à partir de janvier (4 points et 1,1 rebond en 17 matchs).

PROFIL JOUEUR Sebastian HERRERA Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 27 ans (01/11/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,7 #139 REB 1,1 #201 PD 0,9 #157

Une reconnaissance méritée

Malgré un début de saison compliqué sous les ordres de Tiago Splitter, Herrera est resté professionnel et combatif. « J’ai dû me battre pour prouver que je pouvais jouer au plus haut niveau européen. Je savais que mon moment allait venir, alors je me suis préparé très dur », a-t-il expliqué.

Cette prolongation sur deux saisons est aussi le signe de la volonté du Paris Basketball de s’appuyer sur des éléments stables et expérimentés pour continuer à exister au plus haut niveau européen. Alors que le club est en pleine reconstruction, après les départs de son coach Tiago Splitter vers la NBA et de plusieurs cadres comme T.J. Shorts, la présence de Herrera offre une base solide.

Une figure pionnière du basket chilien

Véritable icône pour le basket chilien, Sebastian Herrera est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de son pays. « Il est notre capitaine, un leader sur et en dehors du terrain. Il montre la voie pour la prochaine génération », nous expliquait Juan Manuel Cordoba, son sélectionneur national.