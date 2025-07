Mathieu Wojciechowski s’engage avec la Chorale de Roanne pour deux saisons

Mathieu Wojciechowski (2,03 m, 32 ans), international polonais passé par Limoges, Gravelines-Dunkerque ou encore Fos-sur-Mer, portera les couleurs de la Chorale de Roanne lors des deux prochaines saisons en ELITE 2. Un renfort d’expérience pour un club qui vise le haut du tableau.

Mathieu Wojciechowski à la @ChoraleRoanne pour les 2️⃣ prochaines saisons ✍️ L'ailier franco-polonais de 32 ans (2,03 m) va soulever Vacheresse avec sa combativité 💪 Le communiqué officiel 👉 https://t.co/a3LFnnrGx9#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/BeeeLtqu1j — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) July 8, 2025

Un joueur expérimenté pour encadrer la nouvelle Chorale

Auteur d’une saison pleine malgré une blessure au poignet à Fos-sur-Mer (10,5 points, 6,7 rebonds et 3,3 passes décisives en 25 matchs), Mathieu Wojciechowski reste une valeur sûre du championnat. À 32 ans, l’ailier franco-polonais s’apprête à relever un nouveau défi avec Roanne, pensionnaire de l’ELITE 2 après sa relégation en 2024.

Réputé pour son intensité défensive, son sens du collectif et sa polyvalence sur les postes 3, 4 et même 5, le natif de Calais apportera du liant dans l’équipe de Thomas Andrieux. « Mathieu Wojciechowski est un joueur intelligent et engagé que je souhaitais fortement au sein de notre effectif », a déclaré le directeur sportif Zoran Cvjetkovic. « Il s’impose par son état d’esprit, son exigence et son professionnalisme. »

PROFIL JOUEUR Mathieu WOJCIECHOWSKI Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 32 ans (20/10/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 10,5 #63 REB 6,7 #14 PD 3,3 #41

Un parcours riche entre France et Pologne

Passé par le centre de formation de Gravelines-Dunkerque, Wojciechowski a connu la Pro B dès 17 ans à Lille avant d’exploser au Portel. Il découvre la Pro A en 2015 sous les couleurs du Limoges CSP, puis rebondit à Bourg-en-Bresse. Après un exil en Pologne, son pays d’origine, où il brille notamment en étant nommé MVP du mois en janvier 2019, il revient en France en 2020.

Il enchaîne alors plusieurs expériences entre la Betclic Elite et l’ELITE 2, avec notamment un retour à Limoges en 2022, puis un passage à Fos-sur-Mer dès janvier 2024. Malgré une fracture du scaphoïde, il s’y est montré impactant dans la lutte pour le maintien.

Une recrue engagée pour le projet roannais

La Chorale poursuit son recrutement ambitieux avec l’arrivée de Wojciechowski, quatrième recrue de l’été. L’ancien international polonais ne cache pas son enthousiasme : « Je suis très heureux et excité à l’idée de rejoindre la Chorale de Roanne. C’est un club historique avec une identité forte, j’ai hâte de revêtir ce maillot et de tout donner pour aller chercher de grands objectifs. »

Avec son vécu et sa capacité à s’intégrer dans un collectif, Wojciechowski semble taillé pour aider Roanne à viser le haut du classement en 2025-2026. Rendez-vous à la Halle Vacheresse dès août.