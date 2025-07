Jrue Holiday échangé à Portland : les examens médicaux modifient les termes du trade

L’échange entre les Portland Trail Blazers et les Boston Celtics impliquant Jrue Holiday et Anfernee Simons a été officialisé lundi, mais les termes ont été modifiés par rapport à ce qui avait été annoncé le 23 juin. Les examens médicaux de Holiday ont poussé les deux franchises à revoir leur accord initial.

Un échange simplifié après révision médicale

Initialement, les Celtics devaient recevoir Anfernee Simons accompagné de deux futurs choix de deuxième tour. Finalement, il s’agit désormais d’un échange direct joueur contre joueur. Selon The Oregonian, une révision de l’historique médical de Holiday n’a rien révélé d’assez substantiel pour annuler le trade, mais suffisamment pour conduire les Blazers à modifier légèrement les termes de l’accord.

Le vétéran de 35 ans, qui a manqué 20 matchs la saison dernière en raison de multiples blessures, est considéré comme en bonne santé et disponible pour le camp d’entraînement en septembre. Holiday touchera 32,4 millions de dollars la saison prochaine et doit encore percevoir environ 72 millions de dollars combinés en 2026-2027 et 2027-2028, dans le cadre de son contrat de quatre ans et 134,4 millions de dollars signé avec Boston en avril 2024.

Boston allège sa masse salariale, Portland mise sur l’expérience

Cet échange permet aux Celtics d’économiser environ 40 millions de dollars en luxury tax la saison prochaine. L’équipe championne en titre 2024 a déjà cédé des joueurs aux gros contrats comme Kristaps Porzingis, échangé aux Atlanta Hawks. Simons, 26 ans, rejoint Boston avec un contrat expirant.

Pour Portland, l’acquisition de Holiday représente un pari sur l’expérience. Le double champion NBA (2021 avec Milwaukee, 2024 avec Boston) apporte son leadership à un vestiaire jeune qui tente de sortir de sa reconstruction. La saison dernière, Holiday a tourné à 11,1 points, 4,3 rebonds et 3,9 passes décisives, avec un excellent 42,9% à 3-points qui lui a valu une place dans l’équipe All-Defensive.

Simons, sélectionné en 24e position par Portland en 2018, quitte l’Oregon après sept saisons. Le meneur de 26 ans a compilé 19,3 points, 2,7 rebonds et 4,8 passes décisives la saison dernière, confirmant son statut de scoreur fiable avec 38,1% de réussite à 3-points en carrière.