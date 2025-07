Axel Bouteille va poursuivre sa carrière au Monténégro

Axel Bouteille est un nouveau joueur du Buducnost Podgorica, club phare du Monténégro. Après deux saisons avec le Bahcesehir Istanbul, l’ailier français quitte la Turquie pour découvrir un nouveau championnat, l’ABA League, tout en continuant tout de même à disputer l’EuroCup. Il s’est engagé pour la saison 2025-2026.

Un 4e pays dans sa carrière

Ainsi, à 30 ans, Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) va connaître une nouvelle expérience dans sa déjà riche carrière en évoluant dans un nouveau pays, le 4e de sa carrière professionnelle, après de longues épopées en France, en Espagne et dernièrement en Turquie.

Après avoir effectué un exercice au TT Ankara, le Ligérien évoluait ces deux dernières saisons au Bahcesehir Istanbul, où ses talents de scoreur naturel se sont encore largement vérifiés. Mais après une première saison à Istanbul à plus de 15 points, que ce soit en BSL ou en FIBA Europe Cup, son impact a diminué la saison dernière, avec des moyennes statistiques aux alentours des 10 points par match, toujours avec une bonne efficacité cependant (plus de 45% aux tirs au global).

PROFIL JOUEUR Axel BOUTEILLE Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 30 ans (14/04/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 8,7 #94 REB 3,2 #91 PD 1,5 #109

Pour enfin gagner une Coupe d’Europe ?

Axel Bouteille continuera d’évoluer en EuroCup la saison prochaine, une compétition qu’il n’a toujours pas réussi à s’offrir en six campagnes et malgré une finale en 2023 et une demi-finale en 2025. Le natif de Roanne aura l’occasion de revenir proche de ses terres, Podgorica se retrouvant la saison prochaine dans le groupe B, celui de la JL Bourg. Plus globalement, une Coupe d’Europe manque toujours à son palmarès, après avoir été également finaliste de la FIBA Europe Cup en 2017 avec l’Élan Chalon, sacré champion de France cette année-là.

Axel Bouteille découvrira cependant l’ABA League, dont Buducnost a terminé finaliste de la dernière édition des playoffs, simplement battu sur la dernière marche par le Partizan Belgrade.