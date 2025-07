Nick Calathes incertain pour l’EuroBasket 2025, un été sans équipe nationale en vue ?

Après une saison tronquée à l’AS Monaco, Nick Calathes (36 ans) pourrait manquer l’EuroBasket 2025. Le meneur américano-grec, cadre historique de la sélection hellénique, souffre de douleurs persistantes au genou qui compromettent sa participation au rendez-vous continental.

Calathes éloigné des terrains, l’EuroBasket en pointillés

Nick Calathes ne devrait pas participer à l’EuroBasket 2025. C’est ce qu’indique EuroHoops, qui évoque des problèmes récurrents au genou du meneur vétéran. Si son départ de l’AS Monaco est imminent, ce sont surtout ses absences répétées cette saison en EuroLeague – seulement 13 apparitions pour 3,7 points et 3,8 passes décisives de moyenne – qui nourrissent les inquiétudes autour de son état de forme.

Le joueur passé par le Panathinaïkos, le FC Barcelone ou encore Memphis en NBA, est une figure emblématique de la sélection grecque, avec 149 sélections et 1 248 points inscrits. Il a pris part à de nombreuses campagnes internationales, dont les Jeux olympiques de Paris 2024, les Coupes du Monde 2010, 2014 et 2019, et cinq éditions de l’EuroBasket, dont celle de 2009 où il avait décroché la médaille de bronze.

PROFIL JOUEUR Nick CALATHES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 36 ans (07/02/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,2 #182 REB 2,5 #128 PD 4,4 #12

La Grèce devra faire sans Walkup… et probablement Calathes

Déjà privée de Thomas Walkup, la Grèce pourrait donc aligner Tyler Dorsey comme joueur naturalisé. Le sélectionneur Vassilis Spanoulis, qui entame sa première grande compétition à la tête de la sélection, devrait également pouvoir compter sur Giannis Antetokounmpo, même si l’effectif final n’a pas encore été dévoilé.

La Grèce débutera l’EuroBasket 2025 à Lemesos (Chypre), dans un groupe relevé composé de l’Italie, de l’Espagne, de la Géorgie, de la Bosnie-Herzégovine et du pays hôte, Chypre. Les quatre premiers du groupe rejoindront le tableau final à Riga (Lettonie), du 6 au 14 septembre.