Shai Gilgeous-Alexander en couverture de NBA 2K26 après sa saison MVP historique

L’été magique de Shai Gilgeous-Alexander se poursuit avec une nouvelle distinction prestigieuse. Après avoir remporté son premier titre MVP, le championnat NBA et le trophée de Finals MVP, la star du Thunder d’Oklahoma City a été désignée mardi comme l’athlète de couverture de l’édition standard de NBA 2K26.

Cette annonce intervient seulement une semaine après que Gilgeous-Alexander a signé une extension de contrat maximum de quatre ans pour 285 millions de dollars, le liant au Thunder jusqu’à la saison 2030-2031. À 26 ans, le joueur canadien a livré l’une des meilleures saisons individuelles de l’histoire NBA.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 32,7 points, 6,4 passes et 5,0 rebonds de moyenne, accompagnés de 1,7 interception et 1 contre par match. Avec des pourcentages de 51,9% aux tirs et 37,5% à 3-points, Gilgeous-Alexander a mené Oklahoma City vers un bilan record de 68 victoires pour 14 défaites, soit la meilleure performance de la ligue.

Le Thunder a dominé ses adversaires avec un différentiel moyen de 12,9 points par match, la plus haute marque de l’histoire de la NBA. Cette domination régulière s’est prolongée en play-offs, où Gilgeous-Alexander a brillé dans les moments cruciaux.

Le meneur du Thunder s’est montré décisif lors des moments les plus importants de la postseason. Il a inscrit 35 points lors de la victoire en Game 7 contre les Denver Nuggets au deuxième tour, avant de signer un double-double de 29 points et 12 passes décisives, complété par 5 rebonds, 2 contres et 1 interception lors du Game 7 des Finals NBA contre les Indiana Pacers.

Cette performance finale a permis au Thunder de décrocher son premier titre, et à Gilgeous-Alexander de devenir le premier joueur de la franchise à obtenir une couverture solo NBA 2K depuis Kevin Durant sur NBA 2K15. Durant avait également partagé la couverture de NBA 2K13, mais aussi fait la couverture de NBA Elite 11.

