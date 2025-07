Wendell Davis vient conclure le recrutement de Denain

Wendell Davis est le dernière touche de l’effectif 2025-2026 de Denain. L’ancien arrière/ailier de Caen, qui a vécu la montée du club en ELITE 2 en 2024, reste dans la division chez les Dragons.

Non conservé par Caen, à contre-coeur par son ex-entraîneur Stéphane Éberlin, Wendell Davis rebondit en ELITE 2 à Denain. Champion de NM1 avec Caen en 2024, il a découvert l’antichambre de l’élite avec le CBC la saison dernière, après avoir également passé trois saisons en Nationale 1 à Boulogne-sur-Mer. En 37 matchs d’ELITE 2, le natif de Columbus (Ohio) a compilé 11,7 points à 45% aux tirs, 2,8 rebonds et 3 passes décisives pour 1,3 ballon perdu en 25 minutes de jeu en moyenne.

« Joueur travailleur et expérimenté, Wendell vient renforcer notre effectif avec ses qualités athlétiques, sa polyvalence et son engagement sur le terrain », souligne le manager général de Denain, Mehdi Challah, dans le communiqué du club . « Son parcours, marqué par de nombreux défis ambitieux qu’il a relevé au fil des années de sa carrière, correspond parfaitement aux valeurs et aux objectifs du club.