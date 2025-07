Officiel : Gide Noël est la première recrue de l’Alliance Sport Alsace

Gide Noël va retrouver la Forest Arena sous une nouvelle mouture à la rentrée prochaine. Passé par le BC Gries-Oberhoffen lors de la saison 2018-2019, l’intérieur guyanais va retrouver l’institution désormais jumelée avec Souffelweyersheim sous la bannière de l’Alliance Sport Alsace.

Le remplaçant de Carl Ponsar

Un peu moins d’un mois après avoir achevé sa formidable épopée 2024-2025, à une victoire de la Betclic ELITE, l’Alliance Sport Alsace annonce donc sa première recrue. Gide Noel (1,98 m, 32 ans) est la première pièce de l’effectif alsacien pour l’exercice 2025-2026, qui comptait déjà Allan Jeanne-Rose, Léopold Ca, ainsi que l’enfant de la maison, Romain Hoeltzel.

PROFIL JOUEUR Gide NOEL Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 32 ans (22/02/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 13,9 #15 REB 3,3 #100 PD 1,6 #120

Visage bien connu de la Pro B et de la Nationale 1, Gide Noël sort de l’un de ses meilleurs exercices en carrière à Aix-Maurienne. Avec 13,9 points, 3,3 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en 39 matchs cette saison, il a été le leader offensif du club savoyard, qui a terminé dans le Top 8 cette saison. Avant Aix-Maurienne, Gide Noël s’était construit une solide réputation en Nationale 1, notamment à Andrézieux, puis à Caen et à Chartres. L’ailier-fort est le remplaçant tout désigné de Carl Ponsar, meilleur scoreur de l’histoire du club.