250 millions de dollars pour Chet Holmgren à Oklahoma City !

Chet Holmgren va toucher le gros lot à Oklahoma City. Après avoir guidé le Thunder vers son premier titre NBA de l’histoire, l’intérieur américain de 23 ans a paraphé une prolongation de contrat de cinq ans pour 250 millions de dollars, selon les informations d’ESPN et de Shams Charania. Il s’agit du maximum auquel pouvait postuler le joueur en sortie de son contrat rookie.

