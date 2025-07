Un nouveau coéquipier d’expérience pour Victor Wembanyama !

Kelly Olynyk change encore d’équipe. Après avoir été échangé aux Washington Wizards plus tôt dans l’intersaison, le vétéran canadien prend la direction d’une nouvelle franchise. Les Spurs de San Antonio ont acquis ses services contre Malaki Branham, Blake Wesley et un choix de deuxième tour 2026.

The Washington Wizards are trading Kelly Olynyk to the San Antonio Spurs for Malaki Branham, Blake Wesley and a 2026 second-round pick (least favorable of Dallas, Philadelphia, Oklahoma City), sources tell ESPN. pic.twitter.com/JWiOF2nzq2

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2025