Gabby Williams fait équipe avec Caitlin Clark et Sabrina Ionescu : les équipes du All-Star Game WNBA révélées

À l’approche du All-Star Game de WNBA, les deux capitaines élues par le public Caitlin Clark et Napheesa Collier ont conçu leur équipe respective pour le match des étoiles, lors d’une “super draft” en direct sur ESPN. Chez les Français, la seule interrogation était de savoir par qui Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) allait être sélectionnée, et en quelle position.

With her next pick, Caitlin Clark selects Gabby Williams for Team Clark 🌟

C’est finalement la jeune star d’Indiana Caitlin Clark qui a jeté son dévolu sur l’intérieure française au milieu de sa sélection, au sixième de ses 11 spots disponibles. Premier nom du banc de la team Clark donc, Gabby Williams est récompensée de son bon début de saison par sa première cape au All-Star Game. À Seattle, Williams tourne à 13,4 points, 4,8 rebonds, 4,7 passes décisives et 2,6 interceptions en 33 minutes ; titulaire en puissance d’une franchise historique où son apport défensif comme offensif sont primordiaux.

Pour ce All-Star Game, Gabby Williams fera équipe avec Caitlin Clark, Aliyah Boston, Sabrina Ionescu, A’ja Wilson et Satou Sabally pour le cinq majeur ; et Kelsey Mitchell, Sonia Citron, Kiki Iriafen, Jackie Young et Kayla Thornton. Elles seront opposées à la Team Collier, menée par l’une des favorites au titre de MVP Napheesa Collier. L’intérieure du Minnesota Lynx a immédiatement sélectionné l’intérieure dominante de l’autre conférence, Breanna Stewart, avant de compléter son cinq avec Allisha Gray, Nneka Ogwumike et Paige Bueckers. Son banc sera composé de sa coéquipière du Lynx Courtney Williams, de Skylar Diggins, Angel Reese, Alyssa Thomas, Kelsey Plum et Rhyne Howard.

THE STAGE IS SET 🌟

Team Clark and Team Collier have locked in their final rosters for the 2025 @ATT WNBA All-Star Game!

Watch them take the court in Indianapolis July 19 at 8:30pm/ET on ABC. pic.twitter.com/sfFEELUyGb

— WNBA (@WNBA) July 9, 2025