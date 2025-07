Maodo Lô tout proche de rejoindre le club de Sylvain Francisco

Et un départ de plus au Paris Basketball : Maodo Lô devrait suivre la grande vague de départs parisienne cet été et ne pas continuer à travailler son excellent français dans les interviews. Selon Basket News, le Zalgiris Kaunas serait en pole position pour accueillir le champion du monde allemande.

Maodo Lo is nearing an agreement to join Zalgiris Kaunas, according to @urbodo 🇩🇪 ✍️ Read more: https://t.co/XP08bxZwb7 pic.twitter.com/PNXJ2G1ZvV — BasketNews (@BasketNews_com) July 9, 2025

Le Zalgiris plutôt que l’Étoile Rouge ?

Après avoir fait équipe avec Nadir Hifi à Paris, Maodo Lô pourrait donc partager le back-court avec un autre Français la saison prochaine, Sylvain Francisco au Zalgiris Kaunas. La saison dernière, il a en tout cas été un parfait complément à la fabuleuse traction arrière Shorts – Hifi.

Bien que gêné par des pépins physiques à certains moments de la saison, l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’ALBA Berlin a apporté 10 points à 45% aux tirs et 2,1 passes décisives sur 17 minutes de moyenne en 29 matchs d’EuroLeague. S’il a manqué une partie des Finales de Betclic ELITE contre l’AS Monaco, son apport en playoffs a avait été important (9,4 points à 46 % aux tirs), avec de belles performances contre Dijon et la JL Bourg.

En cas de signature au Zalgiris Kaunas, Maodo Lô connaîtrait ainsi son 3e club d’EuroLeague en trois saisons, après avoir donc évolué à l’Olimpia Milan et Paris. Mi-juin, il était également annoncé du côté de l’Étoile Rouge de Belgrade