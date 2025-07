Où regarder gratuitement le 1/8e de finale de l’équipe de France U18 contre le Portugal ?

L’équipe de France U18 féminine poursuit son parcours sans faute à l’EuroBasket 2025. Après avoir dominé la phase de poule avec trois victoires en trois matchs, les Bleuettes retrouvent le Portugal ce mercredi 9 juillet à 18h en huitièmes de finale. Un rendez-vous à suivre en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Un accès gratuit pour suivre les Bleuettes

Bonne nouvelle pour les passionnés de basket et les supporters tricolores : le huitième de finale entre la France et le Portugal est diffusé en clair et en direct sur YouTube, via la chaîne officielle de la FIBA (youtube.com/fiba). Une initiative qui permet à tous de suivre gratuitement l’aventure des Bleuettes à l’EuroBasket U18, disputé cette année aux Îles Canaries, en Espagne.

La rencontre aura lieu à Los Llanos de Aridane, à La Palma. Face au Portugal, qui a terminé quatrième de son groupe avec trois défaites en trois matches (de 13 points de moyenne), les jeunes Françaises ont l’occasion de confirmer leur dynamique.

Objectif : les quarts de finale

L’enjeu est de taille pour les protégées de Vincent Bourdeau : une place en quarts de finale d’un Euro où elles visent légitimement une médaille. En cas de succès, elles affronteraient le vainqueur d’Italie – Tchéquie. Avant cela, tenantes du titre, les Bleuettes partent favorites face au Portugal.

Mais gare à l’excès de confiance. À ce stade de la compétition, chaque match peut basculer. Le rendez-vous est donc fixé : mercredi à 18h, devant son écran, pour encourager la génération montante du basket féminin français.