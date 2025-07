Adama Bal revient sur sa signature à la SIG Strasbourg : « La meilleure opportunité à court et moyen terme »

Après un parcours formateur de quatre saisons en NCAA, Adama Bal a signé à la SIG Strasbourg pour lancer sa carrière professionnelle. Formé au Mans puis au Pôle France, l’arrière s’était envolé pour les États-Unis en 2021, d’abord à l’université d’Arizona, avant de s’imposer à Santa Clara entre 2023 et 2025.

Champion d’Europe U20 en 2023, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a confirmé son potentiel en Californie, affichant une moyenne de 13,7 points, 2,9 rebonds et 3,1 passes par match pour sa dernière saison en NCAA, avec une belle adresse longue distance (37,5 %). Athlétique et polyvalent, il a également progressé en défense. Dans un entretien publié par son nouveau club, le natif du Mans explique les raisons de sa signature à Strasbourg, ainsi que ses ambitions pour ses débuts en professionnel.

Sa signature à Strasbourg

« Ma signature s’est faite assez rapidement. J’étais encore aux États-Unis pour le « Draft Process », mais j’étais blessé durant toute cette période, ce qui m’a obligé à prendre une décision. Soit j’attendais septembre pour tenter un « two-way contract » ou une place en G-League, soit je rentrais en France pour trouver un bon projet. Et pour moi, il n’y a pas vraiment eu de débat : je voulais rentrer. C’était, selon moi, la meilleure décision.

Une fois cette décision prise, mon agent et moi avons été contactés par plusieurs clubs français, mais Strasbourg s’est rapidement imposé comme la meilleure opportunité à court et moyen terme. »

Ses ambitions avec la SIG

« J’ai envie de prouver mes capacités. En France, je suis encore un joueur assez méconnu, et je veux montrer au club, aux supporters, qui je suis vraiment, en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. J’ai hâte de faire découvrir mon jeu, mon énergie, et d’apporter un vrai impact sur le terrain. »

Son style de jeu

« Je me vois comme un « playmaker », un créateur balle en main. J’aime prendre des décisions, marquer, distribuer… Je suis un joueur complet offensivement : je peux shooter, provoquer des fautes, driver, faire jouer les autres. Mon but, c’est d’être un moteur pour l’équipe et de me battre pour le collectif à chaque match. »