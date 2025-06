Officiel : Adama Bal choisit Strasbourg pour lancer sa carrière professionnelle !

Après quatre saisons dans le système universitaire américain, le jeune arrière français Adama Bal (2,01 m, 21 ans) s’est engagé avec la SIG Strasbourg où il lancera sa carrière professionnelle, a annoncé le club alsacien dans un communiqué.

“La signature d’Adama Bal à la SIG Strasbourg c’est avant tout le retour en France d’un jeune prospect parti s’aguerrir en NCAA”, commente le club. En effet, le combo-guard sarthois s’était engagé avec la fac d’Arizona en 2021, après avoir fait ses gammes au Mans puis au Centre Fédéral de 2019 à 2021.

Ses débuts ont été compliqués : Bal ne jouait que 6 minutes en moyenne, limitant son apport à deux points pour la fac arizonnienne. Mais il s’est métamorphosé lors de son transfert vers Santa Clara, qu’il a fréquentée de 2023 à 2025. Joueur athlétique capable de monter rapidement au cercle, Adama Bal s’est imposé en Californie comme un scoreur polyvalent, fiable et dynamique.

Sur ses deux dernières saisons, il tournait à 13,7 points à 37,5% d’adresse derrière l’arc, 2,9 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne. Bon offensivement, Bal a aussi abattu beaucoup de travail dans les tâches défensives pour devenir plus que correct de l’autre côté du terrain. En parallèle, le Manceau a fréquenté les équipes de France jeunes, avec qui il a notamment remporté l’Euro U20 en 2023.

“Un faux rookie”

Son nouveau coach Janis Gailitis se réjouit de la signature d’un tel prospect : “Adama est un joueur très intéressant, venant d’une très bonne université avec un très bon programme pour leurs étudiants. C’est un retour en France pour lui après avoir démontré beaucoup de qualité lors de son cursus. C’est un joueur avec beaucoup de qualités et nul doute qu’il va nous aider sur de nombreux points. Il sera à coup sûr un joueur important de notre effectif”.

Le directeur sportif du club Nicola Alberani a lui aussi commenté son arrivée : “Adama est un joueur polyvalent capable de jouer sur les trois postes extérieurs. Nous le considérons comme un faux rookie car il a déjà une certaine expérience de la France et de la scène internationale avec les équipes de France U16 et U20. C’est un jeune joueur qui a déjà un corps prêt pour le haut niveau. Sa capacité d’adaptation et sa polyvalence seront de précieux atouts pour notre équipe. Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle il a donné suite à notre prise de contact et a décidé de nous rejoindre. C’est un indicateur fort concernant sa motivation”.

La direction sportive strasbourgeoise semble se tourner pleinement vers le marché universitaire américain. En effet, Adama Bal est le deuxième recrue de l’été en provenance de NCAA, après l’officialisation de Fousseyni Traoré, l’intérieur malien qui évoluait à BYU la saison dernière.