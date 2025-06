Fousseyni Traoré, intérieur malien prometteur, s’engage avec la SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg continue de bâtir son effectif pour la saison prochaine avec l’arrivée de Fousseyni Traoré. Après les arrivées de Jānis Gailītis sur le banc et de William Pfister (2,03 m, 30 ans) dans la raquette, le club alsacien a officialisé ce lundi la signature de Fousseyni Traoré (1,98 m, 22 ans). Passé par l’université américaine de BYU, l’intérieur malien va découvrir le basket européen sous les couleurs strasbourgeoises.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg vous annonce la signature pour une saison de l’intérieur malien, Fousseyni Traore (1m98, 22ans, 110kg, 2m15 envergure). Bienvenue Fousseyni 👋

Un pivot puissant au fort potentiel

Né au Mali, Fousseyni Traoré s’est révélé dans le championnat NCAA avec les Cougars de Brigham Young University (BYU), célèbre programme basé dans l’Utah. Arrivé en 2021, il a rapidement trouvé sa place dans l’effectif universitaire, débutant 21 matches sur 33 dès sa saison freshman et recevant à quatre reprises le titre de « Freshman of the Week » dans sa conférence. Il a également été nommé dans le meilleur cinq des rookies de la saison 2021-2022.

Avec une moyenne de 10,4 points et 6,8 rebonds en 128 matchs universitaires, Traoré s’est imposé comme un intérieur intense et énergique, malgré une taille modeste pour son poste (1,98 m). Sa puissance (110 kg) et sa grande envergure (2,15 m) compensent largement ce déficit, faisant de lui un excellent rebondeur et un défenseur précieux dans la raquette.

Un projet séduisant pour lui à Strasbourg

Séduit par le projet mis en place à Strasbourg, centré sur le développement de jeunes talents à fort potentiel, Fousseyni Traoré a choisi l’Alsace pour débuter sa carrière professionnelle. Le directeur sportif Nicola Alberani s’est montré enthousiaste au moment d’officialiser cette arrivée :

« Fousseyni Traoré a une histoire particulière. Il fait partie des joueurs qui ont envie de prouver beaucoup de choses sur le terrain. Il joue avec beaucoup d’énergie et d’intensité. Nous pensons qu’il pourra beaucoup nous apporter de ce point de vue durant la saison. »

Son nouvel entraîneur Jānis Gailītis partage cet avis :

« Fousseyni Traoré est un joueur qui va contribuer à l’ADN que nous voulons pour notre équipe. Il n’abandonne jamais, joue dur et avec énormément d’énergie. […] Nous comptons sur lui et sur son état d’esprit de guerrier pour être capable de gagner les combats les plus rugueux dans la raquette. »

Déjà passé par les sélections jeunes du Mali (U16 puis U19), le nouvel intérieur strasbourgeois tentera désormais de franchir un cap dans le monde professionnel, au sein d’une SIG Strasbourg en pleine reconstruction.