Adama Bal visé par la SIG Strasbourg : un retour en France pour le champion d’Europe U20 ?

Adama Bal (2,01 m, 21 ans) pourrait bien faire son retour en France. Selon nos informations, la SIG Strasbourg pousse pour recruter l’arrière/meneur français passé par le club du Mans, le Pôle France puis les universités d’Arizona et de Santa Clara. Après une dernière saison NCAA moins prolifique que la précédente, l’ancien international U20 devrait découvrir la Betclic ÉLITE dès la saison prochaine.

Strasbourg se tourne vers la NCAA

Après avoir annoncé l’arrivée de Fousseyni Traoré (BYU), la SIG poursuit sa stratégie d’ouverture vers le marché NCAA. C’est cette fois Adama Bal qui est visé, un profil polyvalent capable d’évoluer à la mène comme à l’arrière, connu pour sa capacité à créer du jeu. Le Manceau, né le 18 décembre 2003, a brillé lors de son passage à Santa Clara, notamment durant la saison 2023-2024 avec 14,4 points et 3,1 passes décisives de moyenne.

Une saison tronquée, mais un potentiel toujours reconnu

Encore auteur de belles performances en 2024-2025 (12,9 points à 41,8% aux tirs et 3 passes décisives), Adama Bal a vu sa dynamique être freinée par une blessure à la jambe survenue en février. Il restait pourtant le leader offensif de Santa Clara, avec 22 matchs à 10 points ou plus, et des cartons comme ses 27 points contre Kennesaw State ou ses 20 unités à Gonzaga.

Champion d’Europe U20 en 2023

International tricolore, il a notamment remporté l’Euro U20 en 2023 avec l’équipe de France, tournant à 11,7 points, 3,6 rebonds et 1,9 passe décisive. Un accomplissement majeur pour celui qui avait déjà été médaillé d’argent à l’Euro U16 en 2019. En club, il est passé par la JALT Le Mans, le SCM Le Mans, puis le Pôle France entre 2018 et 2021 avant de s’envoler pour la NCAA.

Pas attendu à la Draft, un retour logique en Europe

Non retenu pour la Draft NBA 2025, Adama Bal s’est recentré sur le marché européen. Et c’est donc en France, à Strasbourg, qu’il pourrait faire ses débuts professionnels. Un retour au pays pour un joueur en quête de continuité, de responsabilités, et d’un environnement propice à son développement.