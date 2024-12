Adama Bal signe sa meilleure sortie de la saison NCAA

Face à Kennesaw State, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a été l’auteur de sa meilleure performance de la saison NCAA, après un début de saison inconstant.

Ce mercredi 18 décembre, Santa Clara (7 victoires et 5 défaites) a battu Kennesaw State (7-4) à domicile en s’appuyant sur son senior Adama Bal pour l’emporter. Le natif du Mans passé par l’INSEP a réalisé un véritable récital offensif. En 32 minutes, il a inscrit 27 points avec une belle adresse (8/15 aux tirs, 5/5 aux lancers-francs), tout en ajoutant 4 passes décisives et 2 rebonds. Aidé par Tyeree Bryan (14 points et 4 rebonds en seulement 19 minutes), il a permis aux Broncos de continuer à progresser en attendant le début de la saison régulière de la West Coast Conference.

Attendu comme le leader des Broncos, Adama Bal avait démarré sa saison par une sortie à 24 points. Mais depuis, il peine à trouver de la régularité. Ses statistiques (13 points, 2,7 rebonds et 2,1 passes décisives en 31 minutes) sont en retrait par rapport à sa saison 2023-2024 (14,4 points, 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives en 31 minutes). L’objectif pour lui sera de retrouver de l’adresse (40,7% contre 43,3%), même si son pourcentage de réussite à 3-points reste stable (35,2% contre 35,4). Sa sortie face aux Owls (8/15, dont 6/11 à 3-points) va dans le bon sens.

🇫🇷 Adama-Alpha Bal had a season-high in scoring last night, as Santa Clara beat Kennesaw State:

🪣 27pts

🎯 6/11 from three

💪 2rebs

♟️ 4asts

🔒 1stl

Good floor game, especially shooting the ball off the catch without hesitation pic.twitter.com/qlGt0x4x92

