Adama Bal lance sa saison avec 24 points et la victoire

Parmi les nombreux joueurs français ayant lancé leur saison ce lundi 4 novembre en NCAA, Adama Bal (2,01 m, 20 ans) a fait forte impression. L’arrière/meneur de Santa Clara a planté 24 points à 7/13 aux tirs (dont 3/7 à 3-points) en plus de prendre 3 rebonds et donné 2 passes décisives dans la victoire de son équipe face à Saint-Louis (85-78).

Takes some truly wild shots at times, but when it goes in he looks like a weapon on offence. In line for a massive season pic.twitter.com/LDLdyIy5rg

Santa Clara forward Adama Bal had himself a great first game, taking down Saint Louis

Dans sa saison senior en NCAA, le Manceau a l’objectif de confirmer sa belle saison junior (14,4 points à 43,3% de réussite aux tirs (dont 35,4% à 3-points), 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives en 31 minutes de moyenne) dans le but d’être drafté en NBA.

Strong start to the season for @adama_bal in a tough win vs. Saint Louis (24 PTS on 7-13 FG & 3-7 from deep, 4 REB, 4 AST).

The French wing flaunts an intriguing mix of positional size, length, ball-handling, and perimeter shooting. Bal has also made strides as a playmaker. pic.twitter.com/VUGmedWYZz

— Ethan Wilson Villa (@EthanWilsonV) November 4, 2024