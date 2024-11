Les 20 Français à suivre en NCAA en 2024-2025

Partout. Si le basket français regorge de jeunes joueurs en Betclic ELITE, Pro B, Nationale 1 et envahit l’EuroLeague, la BSL (championnat turc) ou encore la Liga Endesa (11 joueurs !), ils sont également toujours plus nombreux à partir en NCAA. Sans parvenir à dresser la liste complète des tricolores qui se retrouvent parmi les 365 programmes de Division I, on compte plus de 50 frenchies dans la première division universitaire. Voici notre Top 20 des joueurs français à suivre :

Après avoir inscrit son nom sur le portail des transferts suite au changement de coach, Maxime Raynaud a finalement choisi de se réengager pour clôturer son cursus NCAA au Cardinal. Il aura ainsi l’opportunité de rejoindre la plus célèbre des conférences NCAA, l’ACC. Il peut prévoir quelques séjours sur la Côte Est des États-Unis.

Après avoir retiré son nom à la Draft, Adama Bal repart pour un tour à Santa Clara. Émancipé en 2023-2024 après être resté cloué sur le banc à Arizona, l’arrière sarthois veut confirmer lors de sa saison senior. Pour cela, il devra faire preuve d’une plus grande régularité, lui qui a alerté le très bon et le moins bien.

Révélation française de la saison 2023-2024 en NCAA, Kezza Giffa a surpris après avoir du vivre une saison en JuCo avant de revenir en NCAA. Meneur insaisissable pour les défenses, le fils de Sacha Giffa va être très attendu par tous les staffs de la conférence Big South, qui l’imagine MVP de la saison.

⁦⁦@BigSouthSports⁩ named ⁦@HPUMBB⁩ guard Kezza Giffa the Preseason Player of the Year, as the team sits atop the preseason poll for the upcoming 2024-2025 season. We’re excited to watch Kezza compete in #CaymanIslandsClassic on 11/24-26 ➡️ https://t.co/bqWm21N9Je pic.twitter.com/gTdfhSallq — Cayman Islands Classic (@CaymanClassic) November 1, 2024

4- Daniel Batcho ( Louisiana Tech )



Daniel Batcho entame sa dernière saison NCAA, enfin ! Après avoir terminé l’exercice 2023-2024 sur une pointe à 24 points à 10/12 aux tirs et 11 rebonds, l’ancien joueur de Charenton arrive avec un énorme statut dans le méconnu programme de Louisiana Tech. Déjà dominant en 2023-2024 (15,2 points à 59% de réussite aux tirs, 9,8 rebonds et 2,4 contres en moins de 30 minutes), il ne lui reste qu’à tout fracasser, à bientôt 23 ans, avant de revenir en Europe enfin lancer sa carrière professionnelle.

Batcho Man is your CUSA Preseason Player of the Year #HBTD 🐶 pic.twitter.com/ppTqqEKAgN — Bulldog Basketball 🐶🏀 (@LATechHoops) October 10, 2024

Yohan Traoré entame sa troisième saison NCAA dans un troisième programme différent. Après Auburn et Santa Barbara, le voici à SMU. Parti aux États-Unis comme un poste 3/4, le Tourrangeau s’est mué en pivot finisseur plutôt productif en NCAA. Grand, costaud et mobile, il devrait réaliser quelques double-doubles cette saison avec les Mustangs.

Utilisé à toutes les sauces à Washington State, Kymany Houinsou a changé de programme et de conférence. Le voici désormais chez les Loyola Ramblers où son profil de couteau-suisse alsacien sera probablement précieux pour Drew Valentine. A voir dans quel profil ce dernier compte utiliser l’ancien joueur de l’ASVEL, autrefois considéré comme le deuxième homme de la génération 2004 française, derrière Victor Wembanyama.

Pivot complet doté d’excellentes qualités techniques, Amaël L’Etang va tenter de s’endurcir dans le jeu universitaire étasunien. Le Toulousain a rejoint Dayton où son adresse extérieure pourrait être bien exploitée.

Amael L’Etang makes a 3. Hamad Mousa also banked in a 3. Dayton 3-8 from behind the arc. Flyers lead 19-13 at 9:51. pic.twitter.com/d67cav9lMi — David Jablonski (@DavidPJablonski) October 26, 2024

Vice-champion du monde U19 en 2021, Louis Lesmond commence à disposer d’une belle expertise de la NCAA. A Harvard, le Varois veut prendre une autre dimension, lui qui est loin de n’être qu’un shooteur exclusif. Après une saison 2022-2023 tronquée par une blessure, il a tourné à 9,8 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes en 2023-2024. Il peut mieux faire encore sur la saison qui démarre.

🔥 Louis Lesmond gets in the open court for the slam!#GoCrimson #OneCrimson pic.twitter.com/UkNNVbUGOO — Harvard Men’s Basketball (@HarvardMBB) October 18, 2024

Peu utilisé à Nevada (seulement 6 minutes en moyenne sur 20 entrées), ce pivot de grande taille espère s’émanciper à Pacific. Si son frère Jaiyon a fait le choix de continuer sa formation en France, à Orléans (avec trois matches disputés en Espoirs Pro B à l’heure actuelle), l’ancien international français (en U17) continue l’aventure universitaire.

Solide rebondeur et capitaine de l’équipe de France U20 championne d’Europe cet été, Halvine Dzellat-Diakeno arrive avec le statut d’un véritable joueur professionnel chez les Bearcats. En effet, le pivot tournait à 6,5 points à 48% et 4,4 rebonds en 18 minutes de jeu en moyenne en Pro B à Lille en 2023-2024. De quoi l’imaginer plus haut encore à Cincinnati ?

11- Quentin Diboundje-Eyobo ( Rhode Island )

Et de trois. Quentin Diboundje va évoluer pour un troisième programme après avoir connu Tennessee et East Carolina depuis sa sortie de Montverde en 2021. Le Montpelliérain s’est illustré en 2023-2024 avec une sortie à 27 points. Réputé pour ses qualités athlétiques en jeunes, lui qui dunkait déjà en U13 est désormais reconnu pour son tir extérieur. Il tâchera d’apporter son savoir-faire à ce niveau à Rhode Island, université qui a pris l’habitude de faire venir des joueurs français.

Après avoir été formé dans le Sud-Ouest – à l’Union Jeunesse Sportive Buglosienne Pontoise et à Dax – puis au Limoges CSP, Martin Carrère a traversé l’Atlantique. Le Landais s’est installé à Richmond, en Virginie, afin de découvrir la NCAA à VCU. Un gros challenge l’attend chez les Rams.

We spoke with @VCU_Hoops Guard/Forward Martin Carrere & asked him about his Off-Season, favorite cheat meal, who he would play against in a 1V1 & more.#LetsGoVCU #BasketballLife#A10MBB pic.twitter.com/Gvd55LGDFq — #CouchCoachLive (@couchcoachlive) October 24, 2024

Pivot de grande taille méconnu en France, Christ Essandoko a signé une belle première saison en NCAA à Saint Joseph’s (8,2 points, 5,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,1 contre en 21 minutes par match), terminée en mars lors du NIT. De quoi lui permettre de convaincre un programme tel que Providence et son coach Kim English (ancien joueur de Roanne, Cholet et Nancy) de le faire venir.

14- Noah Bolanga ( St. Bonaventure )

Tout juste déclaré éligible, Noah Bolanga va pouvoir jouer dès cette saison avec St. Bonaventure. Bloqué à Orléans, il a choisi de continuer son parcours en NCAA, chez les Bonnies qui comptent désormais comme GM l’ancien insider n°1 de la NBA, Adrian Wojnarowski. Ses qualités athlétiques devraient y faire quelques ravages.



15- Melvyn Ebonkoli (UMKC)

Vétéran de la NCAA, le champion d’Europe U16 2017 continue d’arpenter les parquets universitaires, à 23 ans passés. Intérieur de devoir, l’ancien espoir du Mans valait 4,2 points et 3,8 rebonds en 18 minutes avec Kansas City Roos en 2023-2024. Le natif de Trappes se retrouvera sur le circuit professionnel. A lui d’être productif cette saison pour se montrer convaincant aux yeux des recruteurs.

Mis sous le feu des projecteurs par Jean-Denys Choulet dès la fin d’année 2023, 12e homme de l’équipe de France U20, Théo Pierre-Justin va tenter de prendre de l’assurance à DePaul, en NCAA. Poste 4/3 doté de belles qualités athlétiques et d’adresse, il n’a passé qu’une saison en Espoirs ELITE avec Roanne.

Coudures, France pic.twitter.com/IWM9wUtZ4r — DePaul Basketball (@DePaulHoops) October 14, 2024

Petit intérieur musculeux et tonique, Maxim Logue s’est montré très productif avec Paris en Espoirs ELITE. La NCAA semble très adaptée à son profil et Oregon State a raflé la mise. L’ancien pensionnaire du Pôle France ne sera pas le seul Français puisque Isaiah Sy fait également partie de son équipe (voir ci-dessous).

18- Isaiah Sy (Oregon State)

Formé à Fos Provence où son père Mohamed a joué et travaillé jusqu’à cette année, Isaiah Sy a explosé en prep-school sur la saison 2023-2024. De quoi attirer de nombreuses universités, à commencer par les Beavers d’Oregon State qu’il a choisi. Il y sera coaché par Wayne Tinkle, le père de l’ex All-Star de Betclic ÉLITE, Tres Tinkle, vu au Mans en 2022-2023.

19- Yaphet Moundi (Iona)

Comme Kezza Giffa ou Isaiah Sy, Yaphet Moundi s’est fait connaître outre-Atlantique en Junior College (JuCo), à l’Université de Panola. L’ancien Espoir de l’ESSM Le Portel se retrouve désormais en NCAA, dans la petite université de La Nouvelle-Rochelle, au nord de New York City, Iona.

20- Petar Majstorovic (Syracuse)

Petar Majstorovic (2,02 m, 19 ans) a quitté l’Alliance Sport Alsace après une saison de prêt à l’ASVEL. Intérieur franco-serbe, il va découvrir le Dome de Syracuse le public Orange.

🍊 𝙊𝙍𝘼𝙉𝙂𝙀 𝙉𝙀𝙒𝘾𝙊𝙈𝙀𝙍𝙎: Petar Majstorovic Get to know @PetarMajstorov3 pic.twitter.com/DOohLSzp45 — Syracuse Men’s Basketball (@Cuse_MBB) November 1, 2024

D’autres Français évoluant en NCAA Division I : Alex Doyle, Alex Tchikou, Benjamin Bayela, Alaa-Eddine Boutayeb, Mouhamadou Dioum, Tidjane Dioumassi, Aboubacar Magassa, Jakob Milling, Sami Pissis, Kalifa Sakho, Andy Sigiscar etc.