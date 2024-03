Cinq Français à la March Madness 2024

Après les différentes finales des tournois de conférence, le Selection Sunday a eu lieu ce dimanche 17 mars. La NCAA a sélectionné les 68 programmes qualifiés pour la March Madness 2024 et les a classé pour mettre en place le bracket.

Le tenant du titre UConn, Houston, Purdue et North Carolina sont les quatre programmes n°1 de chaque région. Cinq Français vont également participer au tournoi national. Il s’agit de Mohamed Diarra, titré en ACC avec North Carolina State. Le Wolfpack, tête de série n°1 de South Regional, va affronter Texas Tech (n°6) ce jeudi 21 mars.

Dans l’Est Régional, Kymany Houinsou et Washington State (n°7) feront face à Drake (n°10) ce jeudi 21 mars à Omaha (Nebraska). Dans l’Est Région, on retrouvera également l’ancien Choletais Alexander Doyle et la formation de Stetson (n°16) face au tenant du titre UConn ce vendredi 22 mars. A Salt Lake City, Nevada (n°10 du West Regional) et Jazz Gardner défieront Arizona (n°2) ce jeudi 21 mars également. Enfin dans le Midwest Regional, Kalifa Sakho et Utah State (°8) se retrouveront face à TCU (n°9). Le First Four démarre dès ce mardi 19 mars à Dayton. Le Final Four aura lui lieu du 6 au 8 avril prochain au State Farm Stadium de Phoenix (Arizona).

The bracket 🙌 pic.twitter.com/X5pG3A8PlI — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2024

Le National Invitation Tournament (NIT) ne compte lui qu’un Français, il s’agit de l’intérieur Christ Essandoko qui affrontera Seton Hall avec Saint Joseph’s lors du premier tour, le 19 ou le 20 mars.

Moins réputé, le College Basketball Invitational (CBI) permettra à Yacine Toumi (Evansville) de terminer son cursus NCAA avec une dernière compétition. Kezza Giffa jouera également le CBI avec High Point, de même que Yousouf Timera avec Bethune-Cookman.