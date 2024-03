Mohamed Diarra titré avec NC State; Essandoko, Yetna et Milling échouent

L’épopée de North Carolina State et de Mohamed Diarra (2,07 m, 23 ans) se termine de la meilleure des manières. Après avoir fait tomber les têtes de série n°2 (Duke) et n°3 (Virginia), le Wolfpack (n°10) a dominé en finale rien d’autre que les leaders de l’Atlantic Coast Conference et la troisième université la plus titrée de l’histoire, North Carolina (n°1). Les outsiders ont pris le large dans les cinq dernières minutes sur leurs rivaux. Notamment grâce à un Mohamed Diarra qui a réussi 2 contres et ses 4 lancers-francs dans le money-time. L’intérieur français termine avec 11 points, 14 rebonds, 3 interceptions et 3 contres en 32 minutes. Il clôt le tournoi de conférence quasiment en double-double de moyenne (9,2 points et 12,0 rebonds). Soit presque le double de ses statistiques de saison régulière. L’ancien espoir d’Orléans s’est dépassé devant l’enjeu, comme ses coéquipiers, battant le record de rebonds de sa conférence, supposément la plus relevée de tout le championnat, sur un run de playoffs. NC State disputera donc la March Madness à partir de ce mardi 19 mars. Ils en avaient été éliminés au second tour lors de leurs deux dernières participations, en 2018 et 2023.

Il faudra attendre le Selection Sunday pour les autres français

De leur côté, Alexis Yetna, Kane Milling et Christ Essandoko n’ont pas connu le même sort. Les deux premiers ont perdu en finale de leur tournoi de conférence cette nuit, et le troisième en demi-finale. C’est un coup dur pour les Yetna et Milling, qui étaient favoris respectivement face à Saint-Peter’s (défaite 63-68) et contre Long Beach State (défaite 70-74). Yetna a pourtant été important avec Fairfield, surtout en première période. Il termine avec 12 points, 10 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes. Milling n’a pas été adroit avec 2/8 aux tirs, et finit avec 7 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 35 minutes. Enfin, les Saint Joseph’s Hawks d’Essandoko (9 points, 2 rebonds, 4 passes en sortie de banc) n’ont pas réalisé l’upset contre les Rams de VCU, 60-66. L’ancien de Nanterre s’est fait une frayeur au genou droit et est sorti en boitant, avant de finalement reprendre le match. Les trois tricolores devront espérer un repêchage lors du Selection Sunday pour participer au tournoi de fin de saison.