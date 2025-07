Deux clubs français directement qualifiés pour l’EuroLeague 2025-2026, Bourges en lice pour un troisième ticket

Basket Landes (champion de France) et les Flammes Carolo de Charleville-Mézières (vainqueures de la Coupe de France) représenteront la France en EuroLeague féminine lors de la saison 2025-2026. La FIBA Europe a officialisé la liste des clubs engagés, avec deux équipes françaises directement qualifiées pour la saison régulière. Le Tango Bourges Basket, de son côté, devra disputer un tour préliminaire pour décrocher son billet.

What’s your team? 🤩

The #EuroLeagueWomen line-up for the 2025-26 season is confirmed! 📋

📅 The Draw takes place on July 23 | ⏰ 11:00 CET

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) July 7, 2025